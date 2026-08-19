ETV Bharat / state

रोहतक में रामपाल के खिलाफ आर्यसमाज हुआ लामबंद, आरपार की लड़ाई का ऐलान

रोहतकः संत रामपाल के खिलाफ आर्यसमाज ने रोहतक में मोर्चा खोल दिया है. आर्यसमाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामपाल की कथित धार्मिक टिप्पणियों और आडंबर के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान किया है. आर्यसमाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आने के बाद रामपाल दास लगातार सनातन धर्म, हिंदू समाज और वेद संस्कृति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसे समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा. संत रामपाल लगातार हिंदू संत साधुओं के खिलाफ लगातार टिप्पणी कर रहे हैं जिसको लेकर आर्यसमाज ने लड़ाई का विगुल बजा दिया है. संत रामपाल हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आए.

धार्मिक मुद्दों पर रामपाल की टिप्पणियां समाज में टकराव: आर्यसमाज ने कहा कि रामपाल और उनके अनुयायियों को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दी गई है. पदाधिकारियों का आरोप है कि धार्मिक मुद्दों पर रामपाल की टिप्पणियां समाज में टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं. उन्होंने 2006 और 2012 में रामपाल से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया, जिनमें लोगों की जान जाने की बात कही गई. आर्यसमाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि एक ऐसा व्यक्ति, जो लंबे समय तक जेल में रहा, वह खुद को भगवान बताकर लोगों को गुमराह कर रहा है. पदाधिकारियों ने कहा कि "कथित पाखंड और आडंबर के खिलाफ अब व्यापक अभियान चलाया जाएगा."