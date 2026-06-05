पंजाब सरकार पर बरसे अरविंद शर्मा, बोले- "फर्जी वोट हटाना लोकतंत्र की मजबूती, एक वोटर, एक वोट की व्यवस्था जरूरी"
रोहतक में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला.
Published : June 5, 2026 at 12:13 PM IST
रोहतक: हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे बूथ कैप्चरिंग और चुनावी अनियमितताओं को बढ़ावा मिल सकता है. वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने इसे पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया बताया.
बैलेट चुनावों पर पंजाब सरकार को घेरा: सांपला नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण कोच के शपथ ग्रहण एवं पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे डॉ. अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि, "नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराना बूथ कैप्चरिंग को बढ़ावा देने वाला कदम है. आधुनिक दौर में चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली अपनाई गई है. बैलेट पेपर कई बार विवाद और गड़बड़ियों का कारण बनता है."
एसआईआर को बताया सामान्य और पारदर्शी प्रक्रिया: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि, "यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है. देश की आजादी के बाद से समय-समय पर इस तरह की प्रक्रियाएं होती रही हैं. जिस प्रकार जनगणना होती है, उसी प्रकार मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है. साल 2002 और 2024 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जाएगा ताकि गलत और फर्जी नामों की पहचान हो सके. एक वोटर की वोट एक ही जगह रहेगी. यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है."
फर्जी वोट हटाना लोकतंत्र की मजबूती: डॉ. शर्मा ने कहा कि, "प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक चाहता है कि मतदाता सूची में दर्ज गलत और फर्जी वोटों को हटाया जाए. मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयासों का सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को समर्थन करना चाहिए. निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल अपने एजेंट पंजीकृत करवा सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके."
महंगाई और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर प्रतिक्रिया: तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई से जुड़े सवालों पर मंत्री ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है. अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुए वैश्विक संकट से भी देश मजबूती से निपटेगा. केंद्र सरकार हर परिस्थिति पर नजर रख रही है और देशहित में फैसले लिए जा रहे हैं." देश का सोना बेचने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि, "सरकार का हर निर्णय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. विपक्ष को केवल नकारात्मकता दिखाई देती है, जबकि देश का आम नागरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है."
अर्जुन चौटाला विवाद पर दी नसीहत: इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि, "मैं व्यक्तिगत तौर पर अर्जुन चौटाला को जानता हूं, वह सभ्य व्यक्ति हैं. लेकिन कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि होता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. उसे हमेशा मर्यादा और संयम के साथ अपनी बात रखनी चाहिए."
सांपला के विकास का भरोसा: सांपला नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कोच को शपथ दिलाने और पदभार ग्रहण करवाने के बाद मंत्री ने क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि, "सरकार सांपला के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सड़क, सफाई, पेयजल, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जाएंगे."
इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों से जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आह्वान करते हुए विश्वास जताया कि नई टीम जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और सांपला विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा.
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