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पंजाब सरकार पर बरसे अरविंद शर्मा, बोले- "फर्जी वोट हटाना लोकतंत्र की मजबूती, एक वोटर, एक वोट की व्यवस्था जरूरी"

रोहतक: हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे बूथ कैप्चरिंग और चुनावी अनियमितताओं को बढ़ावा मिल सकता है. वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने इसे पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया बताया.

बैलेट चुनावों पर पंजाब सरकार को घेरा: सांपला नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण कोच के शपथ ग्रहण एवं पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे डॉ. अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि, "नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराना बूथ कैप्चरिंग को बढ़ावा देने वाला कदम है. आधुनिक दौर में चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली अपनाई गई है. बैलेट पेपर कई बार विवाद और गड़बड़ियों का कारण बनता है."

पंजाब सरकार पर बरसे अरविंद शर्मा (ETV Bharat)

एसआईआर को बताया सामान्य और पारदर्शी प्रक्रिया: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि, "यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है. देश की आजादी के बाद से समय-समय पर इस तरह की प्रक्रियाएं होती रही हैं. जिस प्रकार जनगणना होती है, उसी प्रकार मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है. साल 2002 और 2024 की मतदाता सूचियों का मिलान किया जाएगा ताकि गलत और फर्जी नामों की पहचान हो सके. एक वोटर की वोट एक ही जगह रहेगी. यह पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है."

फर्जी वोट हटाना लोकतंत्र की मजबूती: डॉ. शर्मा ने कहा कि, "प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक चाहता है कि मतदाता सूची में दर्ज गलत और फर्जी वोटों को हटाया जाए. मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयासों का सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों को समर्थन करना चाहिए. निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल अपने एजेंट पंजीकृत करवा सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके."