अरविंद पांडे गदरपुर जमीन विवाद, बैकफुट पर भाजपा, कांग्रेस ने बताया अंतर्कलह

January 30, 2026

देहरादून: उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कई पहलुओं से जूझ रही है. सबसे बड़ा मामला उधम सिंह नगर बाजपुर से विधायक अरविंद पांडे को लेकर है. इस मामले ने भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा असहज किया है. भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके अरविंद पांडे लगातार उनके साथ हो रहे हैं अन्याय को लेकर गुहार लगा रहे हैं. अब जब उन्हें जिले की पुलिस से किसी तरह की उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने देहरादून में मौजूद पुलिस मुख्यालय में आकर पुलिस महानिदेशक से न्याय की मांग की.

भाजपा सरकार में उनके ही विधायक द्वारा इस तरह से लगातार उठाए जा रहे सवालों के बाद कांग्रेस को मौका मिल गया है. कांग्रेस इसे बीजेपी की अंतर्कलह से जोड़ रही है. इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा भाजपा में जो लंबे समय से सर फुटवल चल रहा है. बीजेपी की अंतर्कलह के कारण ही अरविंद पांडे डीजीपी से मिलने देहरादून पहुंचे हैं. उन्होंने कहा अब यह लड़ाई वरिष्ठ नेताओं के बीचबचाव के बाद समझौते की तरफ जाती दिख रही है. उन्होंने कहा अरविंद पांडे ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है. इसमे कोई दोराय नही है.

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा अरविंद पांडे के बयान से लगता है कि उनका समझौता सरकार से हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि पांडे ने जमीन कब्जाने का काम किया है, लेकिन सरकार की अपनी जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी. राजेंद्र शाह ने कहा अरविंद पांडे के बयान से साफ है कि उनका सरकार के साथ समझौता हो गया है. वह अपने बचाव के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं. कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर बैक फुट पर नजर आ रही है. आज डीजीपी से मिलने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ विधायक अरविंद पांडे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि इस मामले को पार्टी के अंतर्कलह से जोड़कर देखना ठीक नहीं है. अरविंद पांडे को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम जनता कैसे न्याय की उम्मीद कर सकती है? इस सवाल पर उन्होंने कहा इसमें न्या. न मिलने वाली जैसी कोई बात नहीं है. अरविंद पांडे ने खुद इस बात को कहा है कि यदि उनसे कहीं पर कोई गलती हुई है तो उसकी जांच करवा ली जाए. उन्होंने कहा यह उनका व्यक्तिगत मामला है. इससे पार्टी के अन्य मामलों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

