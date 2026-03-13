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हजारीबाग में नवनिर्वाचित मेयर ने कार्यालय में प्रवेश से पहले कराया हवन, बोले- यह हमारी संस्कृति का हिस्सा

हजारीबाग: नगर निगम चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. अरविंद कुमार महापौर पद के लिए शपथ ले चुके हैं. उप महापौर निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए अविनाश यादव निर्वाचित हुए हैं. समाहरणालय सभा कक्ष में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षदों ने पद एवं गोपीनियता की शपथ ली.

महापौर अरविंद कुमार ने शपथ लेने के बाद नगर निगम कार्यालय में हवन का आयोजन कराया. शायद यह नजारा झारखंड में पहली बार देखने को मिला है, जब कार्यालय में प्रवेश करने से पहले किसी जनप्रतिनिधि ने हवन किया है. हजारीबाग नगर निगम दफ्तर में हवन का आयोजन किया गया.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (Etv Bharat)

नव नियुक्त मेयर अरविंद कुमार राणा ने शपथ लेने के साथ ही सबसे पहले हवन किया. उनके साथ उनकी पूरी टीम, परिवार के लोगों ने हवन में हिस्सा लिया. गुरुकुल की वीरांगनाओं के द्वारा वैदिक नियम से हवन संपन्न कराया गया. लगभग 1 घंटे तक यह कार्यक्रम चलाता रहा. हवन करने के बाद अरविंद कुमार राणा ने दफ्तर में प्रवेश किया. दफ्तर में प्रवेश करने के दौरान भी उनके पांव खाली रहे. जब वे अपने कक्षा में गए तो अपने कुर्सी में भी नहीं बैठे.

इस दौरान उन्होंने कहा कि 19 वादा जो आम लोगों से किया गया है, उनमें से एक वादा जिस दिन पूरा होगा, तभी अपनी कुर्सी पर बैठेंगे. अरविंद ने बताया हवन सनातनियों की संस्कृति का हिस्सा है. जब भी शुभ काम किया जाता है, तो इसके पहले हवन किया जाता है. इसी बात से प्रेरित होकर अपनी टीम और परिवार जनों के साथ हवन का आयोजन किया.

अरविंद कुमार ने बताया कि नगर निगम का एक प्रमुख दायित्व जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना होता है. इसे लेकर आम लोगों में काफी परेशानी होती है. समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता होगी. इन्होंने कहा कि वे निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में थे. किसी भी पार्टी के साथ वह भविष्य में नहीं जाएंगे. मानव सेवा के लिए किसी भी पार्टी के साथ जुड़ना यह आवश्यक नहीं है.