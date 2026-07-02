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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले: "असली दोषियों को बचाया जा रहा है"

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और अनियमितताओं के मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जबकि असली और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले में निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट का गठन खुद प्रधानमंत्री ने किया था और ट्रस्ट के प्रमुख सदस्यों का चयन भी उनकी देखरेख में हुआ. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं. ऐसे में अगर मंदिर से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताएं और चोरी सामने आई हैं, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुईं, तो क्या सरकार और संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी और अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह प्रशासनिक विफलता है.

निष्पक्ष जांच होनी चाहिए: अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2021 में सामने आए मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित भूमि सौदों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की जमीन कुछ ही मिनटों में कई गुना अधिक कीमत पर ट्रस्ट को बेची गई. इन मामलों पर भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इतने बड़े वित्तीय लेन-देन सार्वजनिक चर्चा का विषय बने, तो सरकार को इसकी जानकारी जरूर रही होगी. बावजूद इसके अब तक किसी बड़े स्तर की जवाबदेही तय नहीं की गई.

चढ़ावे में कथित अनियमितताओं पर उठाए सवाल: AAP प्रमुख ने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर ठेकेदारों से कमीशन मांगा गया और लंबे समय तक मंदिर परिसर में चोरी की घटनाएं होती रहीं. कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज हटाए जाने जैसी बातें सामने आईं, लेकिन किसी बड़े अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. अगर यह सब सही है तो यह केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर विषय है.

SIT सिर्फ लीपापोती के लिए बनाई गई: अरविंद केजरीवाल ने विशेष जांच दल (SIT) के गठन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि SIT का गठन केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया. जांच केवल चढ़ावे तक सीमित रखी गई, जबकि कथित जमीन और निर्माण संबंधी मामलों की जांच नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भी भूमि सौदों की जांच के लिए SIT बनाई गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट और कार्रवाई का कोई परिणाम सामने नहीं आया. वर्तमान जांच का भी वही हश्र होने की आशंका है.