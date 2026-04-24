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अरविंद केजरीवाल ने नए आवंटित सरकारी आवास 95 लोधी एस्टेट में किया शिफ्ट, यही होगा नया पता

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आवंटित किए गए नए बंगले में शुक्रवार को परिवार सहित शिफ्ट कर लिया है. अरविंद केजरीवाल यहां अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटे पुलकित और माता पिता के साथ रहेंगे. लोधी रोड पर स्थित यह 95 नंबर बंगला अब केजरीवाल का नया पता होगा. अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद यह बंगला आवंटित किया गया था.

उसके बाद इस बंगले में अरविंद केजरीवाल के रहने के लिए रेनोवेशन का कार्य शुरू कराया गया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है. रेनोवेशन पूरा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस घर में शिफ्ट कर लिया है. इस बंगले के दोनों तरफ सेना अधिकारियों को आवंटित बंगले हैं, जबकि आसपास के इलाकों में भी वरिष्ठ राजनेताओं और सांसदों एवं कई केंद्रीय मंत्रियों को आवंटित बंगले हैं. लोधी एस्टेट का यह इलाका पॉश इलाका माना जाता है. यहां पर इंडिया हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थित हैं, जहां पर बड़े-बड़े आयोजन होते रहते हैं.

बंगले में क्या क्या है: आवंटित नया बंगला टाइप VII श्रेणी का है. इसमें चार बेडरूम, एक हॉल, वेटिंग रूम और डाइनिंग रूम जैसी सुविधाओं से युक्त है और इसके आसपास कई अन्य वरिष्ठ राजनेता और उच्च पदस्थ अधिकारी रहते हैं. केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने द्वारा आवंटित टाइप-VII श्रेणी का यह बंगला सरकारी आवासों की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है. पिछले साल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आधिकारिक सीएम आवास खाली करने के बाद से केजरीवाल को सरकारी आवास के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी. उन्होंने शुरू में उसी आकार का टाइप-VII बंगला (35 लोधी एस्टेट) मांगा था जो पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को आवंटित था, लेकिन उन्हें फिलहाल 95 लोधी एस्टेट आवंटित किया गया है.

हाईकोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई: सरकारी आवास के आवंटन में हो रही देरी को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में तेजी दिखाने का निर्देश दिया था. कोर्ट की सख्ती के बाद ही सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था कि नियमों के अनुसार 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को उपयुक्त आवास आवंटित कर दिया जाएगा, जिस पर अक्टूबर में अमल किया गया था. नया बंगला आवंटन से पहले केजरीवाल आप के राज्यसभा सांसद रहे संजीव अरोड़ा को आवंटित फिरोजशाह रोड स्थित 5 नंबर बंगले में रह रहे थे.