अरविंद केजरीवाल ने 814वें उर्स पर अजमेर शरीफ के लिए चादर पेश की

नई दिल्ली: हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 814वां उर्स पूरे अकीदत और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पवित्र चादर पेश की.

यह चादर दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के पूर्व चेयरमैन एफआई इस्माइली के माध्यम से अजमेर शरीफ के लिए रवाना की गई. चादर पेश करने के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ एफआई इस्माइली, दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के पूर्व सदस्य इस्लामुद्दीन और वकार भोपाली भी मौजूद रहे.

एफआई इस्माइली ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश कर देश में अमन-चैन, सुख-समृद्धि, आपसी भाईचारे और भारत को विश्व में नंबर-एक देश बनाने की दुआ की. उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह हमेशा से मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती रही है और उर्स के मौके पर यही संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचता है.

उन्होंने कहा कि हर साल अजमेर में होने वाले उर्स में देशभर से लाखों जायरीन शरीक होते हैं. आमतौर पर 10 से 12 लाख श्रद्धालु अपनी मन्नतों और दुआओं के साथ अजमेर शरीफ पहुंचते हैं. दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी की ओर से हर वर्ष दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में उर्स ट्रांजिट कैंप लगाया जाता है, जहां 11 से अधिक राज्यों से आने वाले जायरीन अजमेर जाने से पहले रुकते हैं. इस दौरान जायरीन हजरत निजामुद्दीन औलिया, मटका पीर और महरौली शरीफ की दरगाहों पर भी हाजिरी देते हैं.