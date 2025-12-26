अरविंद केजरीवाल ने 814वें उर्स पर अजमेर शरीफ के लिए चादर पेश की
Published : December 26, 2025 at 6:24 PM IST
नई दिल्ली: हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 814वां उर्स पूरे अकीदत और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पवित्र चादर पेश की.
यह चादर दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के पूर्व चेयरमैन एफआई इस्माइली के माध्यम से अजमेर शरीफ के लिए रवाना की गई. चादर पेश करने के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ एफआई इस्माइली, दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के पूर्व सदस्य इस्लामुद्दीन और वकार भोपाली भी मौजूद रहे.
एफआई इस्माइली ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश कर देश में अमन-चैन, सुख-समृद्धि, आपसी भाईचारे और भारत को विश्व में नंबर-एक देश बनाने की दुआ की. उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह हमेशा से मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती रही है और उर्स के मौके पर यही संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचता है.
उन्होंने कहा कि हर साल अजमेर में होने वाले उर्स में देशभर से लाखों जायरीन शरीक होते हैं. आमतौर पर 10 से 12 लाख श्रद्धालु अपनी मन्नतों और दुआओं के साथ अजमेर शरीफ पहुंचते हैं. दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी की ओर से हर वर्ष दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में उर्स ट्रांजिट कैंप लगाया जाता है, जहां 11 से अधिक राज्यों से आने वाले जायरीन अजमेर जाने से पहले रुकते हैं. इस दौरान जायरीन हजरत निजामुद्दीन औलिया, मटका पीर और महरौली शरीफ की दरगाहों पर भी हाजिरी देते हैं.
एफआई इस्माइली ने कहा कि इस साल भी दिल्ली में उर्स ट्रांजिट कैंप लगाया गया और जायरीन को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गईं. अब तक 475 से अधिक बसें दिल्ली पहुंच चुकी हैं और बड़ी संख्या में जायरीन दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना हो चुके हैं.
हालांकि, ग्रैप-4 लागू होने के कारण कई बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिल सका और उन्हें सीधे अजमेर भेजना पड़ा. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के कार्यकाल में लगातार 10 वर्षों तक बुराड़ी ग्राउंड में उर्स ट्रांजिट कैंप लगाया गया और जायरीन को बेहतर सुविधाएं दी गईं. मौजूदा सरकार ने भी इस परंपरा को जारी रखते हुए कैंप का आयोजन किया. कैंप में अस्पताल, मीना बाजार, लंगर और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है. रोजाना करीब 50 देग लंगर निःशुल्क वितरित किया जा रहा है.
