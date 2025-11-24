MCD उपचुनाव में बीजेपी झोक रही दम, कांग्रेस ने भी संभाला मोर्चा; जानिए कहां बिजी है AAP
2021 के निगम उपचुनाव में पूरी तरह सक्रिय रहने वाले केजरीवाल सहित आप के वरिष्ठ नेता एमसीडी उपचुनाव प्रचार से हैं दूर जानिए वजह.
नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक मैदान सज गया है. भाजपा और आप के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगातार भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रही हैं. लेकिन, इस उपचुनाव के मैदान में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पार्टी के नंबर दो नेता एवं दिल्ली के पू्र्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा चुनावी मैदान से गायब हैं.
एमसीडी उपचुनाव से आप के वरिष्ठ नेताओं ने बनाई दूरी : अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब में डेरा डाले हुए हैं. जबकि संजय सिंह उत्तर प्रदेश में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा निकाल रहे हैं. वहीं, राघव चड्डा अपने नवजात शिशु के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं. जबकि राघव चड्ढा के विधानसभा क्षेत्र रहे राजेंद्र नगर के ही एक वार्ड नारायणा में भी उपचुनाव हो रहा है. इसके बावजूद भी वह अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र के वार्ड में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सक्रिय नहीं हैं. इसी तरह पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिस पटपड़गंज विधानसभा सीट से लगातार तीन बार विधायक रहे उसी पटपड़गंज के विनोद नगर वार्ड के उपचुनाव में भी वह अभी तक सक्रिय नहीं हुए हैं.
केजरीवाल और आतिशी भी नहीं आ रहे नजर: दिल्ली के निगम उपचुनाव से केजरीवाल पूरी तरह से दूर हैं. इसी तरह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी उपचुनाव से पूरी तरह दूर हैं. जबकि उनके कालकाजी विधानसभा की बिल्कुल नजदीक वाली सीट ग्रेटर कैलाश के वार्ड में उपचुनाव हो रहा है. आतिशी भी एमसीडी के 12 वार्ड के 30 नवंबर के उपचुनाव को लेकर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हैं.
सोशल मीडिया पर भी नहीं कर रहे प्रचार : अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह और राघव चड्डा के एक्स हैंडल को देखें तो किसी के भी एक्स हैंडल पर एमसीडी उपचुनाव को लेकर कोई पोस्ट भी नजर नहीं आ रही है. चुनाव प्रचार में उतरने की बात तो दूर आप के इन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के निगम उपचुनाव के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के भी किसी पोस्ट को शेयर तक नहीं किया है.आम आदमी पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं की इस निष्क्रियता के पीछे कोई रणनीति है या वह एमसीडी उपचुनाव में समय देने को समय खराब करना मान रहे हैं यह समझ से परे है.
2020 एमसीडी उपचुनाव में सक्रिय रहे थे अरविंद केजरीवाल: बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एमसीडी के पांच वार्ड में मार्च 2021 में उपचुनाव हुए थे. उस उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आप के अन्य वरिष्ठ नेता भी सक्रिय रहे थे. केजरीवाल और सिसोदिया ने आप उपचुनाव के प्रत्याशियों के लिए प्रचार और रोड शो भी किया था. ये पांच सीटें आप के चार पार्षदों के विधायक बनने और एक भाजपा पार्षद के निधन के कारण खाली हुई थीं. इनमें चार सीट पर आप और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी. जबकि भाजपा अपने कब्जे वाली सीट भी हार गई थी.
आप के वरिष्ठ नेताओं की दूरी गिरा रही कार्यकर्ताओं का मनोबल : इन सीटों की बात करें तो त्रिलोकपुरी वार्ड से आप पार्षद रोहित मैहरोलिया विधायक बने थे, कल्याणपुरी सीट से आप पार्षद कुलदीप कुमार कोंडली से विधायक बने थे. जबकि चौहान बांगर वार्ड से आप पार्षद अब्दुल रहमान सीलमपुर से विधायक बने थे. रोहिणी सी वार्ड से बसपा के पार्षद जय भगवान उपकार बवाना सीट से आप के विधायक बने थे. जबकि शालीमार बाग नॉर्थ सीट से भाजपा की पार्षद के निधन के बाद खाली हुई थी. इनमें से चौहान बांगर सीट कांग्रेस के चौधरी जुबैर ने जीती थी, जबकि बाकी की चारों सीटों पर आप ने जीत दर्ज की थी. इनमें शालीमार बाग नॉर्थ सीट आप ने भाजपा से छीनी थी. लेकिन, अब इस बार आप के वरिष्ठ नेताओं की एमसीडी उपचुनाव से दूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रही है.
भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूरी तरह उपचुनाव में सक्रिय : अगर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्य़क्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, कमलजीत सेहरावत, मंत्री कपिल मिश्रा, डॉ. पंकज कुमार सिंह, रविंद्र इंद्राज, प्रवेश वर्मा पूरी तरह से जुटे हुए हैं. साथ ही सभी सातों सांसद भी भाजपा को उपचुनाव जिताने के लिए पूरी तरह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. इसी तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री हारून युसुफ, डॉ. नरेंद्र नाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं. ऐसे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एमसीडी उपचुनाव से दूरी सवाल खड़े कर रही है.
आप नेताओं की दूरी पर क्या कहते हैं चुनाव विश्लेषक : किसी भी उपचुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी को पूरी ताकत के साथ इसलिए उतरना चाहिए ताकि वो मुद्दों और सरकार के अधूरे वायदों को लेकर जनता को जागरूक कर सके. चुनाव के दौरान जनता का ध्यान मुद्दों की तरफ अधिक जाता है और वह उसके अनुसार अपने मत देने का निर्णय करते हैं. वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी न होते हुए भी कांग्रेस के नेताओं का अधिक सक्रिय दिखना उसकी जनता के बीच में सकारात्मक छवि पैदा करता है.
उपचुनाव को सत्ता के प्रभाव वाला चुनाव माना जाता है : उपचुनाव को अधिकतर सत्ता के प्रभाव वाला चुनाव माना जाता है, इसलिए कई विपक्षी दल उपचुनाव से बचते भी हैं. लेकिन, राजनीतिक सक्रियता के लिहाज से ये ठीक नहीं है. इसलिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आप के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव से दूरी नहीं बनानी चाहिए. इससे आप के मुख्य विपक्षी पार्टी होते हुए जनता के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाएगा.
