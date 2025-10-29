ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लाउंड्रिंग केस में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश नहीं हुए. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपी अरविंद केजरीवाल और हिमांशु कुमार को छोड़कर सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए. केजरीवाल और हिमांशु कुमार ने आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

इस मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है. आज सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपियों को दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है और उस पर 10 दिसंबर को सुनवाई नियत है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

बता दें कि 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था.