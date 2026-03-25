ETV Bharat / state

फिल्म 'धुरंधर 2' के रहमान डकैत से 'केजरीवाल' की तुलना, विधानसभा में मंत्री प्रवेश वर्मा ने CAG रिपोर्ट पर घेरा

शीशमहल की कैग रिपोर्ट पर सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा.

विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने CAG रिपोर्ट पर केजरीवाल को घेरा
विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने CAG रिपोर्ट पर केजरीवाल को घेरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 6:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन शीशमहल पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई. शीशमहल की कैग रिपोर्ट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा. वहीं, मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना फिल्म 'धुरंधर 2' के रहमान डकैत से की है.

सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के अलावा उनके मंत्रियों द्वारा अपने-अपने सरकारी बंगलो में रिनोवेशन पर खर्च किए गए सरकारी पैसे का भी ब्यौरा सदन में पेश किया. सीएम ने पूर्व मंत्री गोपाल राय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान द्वारा अपने सरकारी बंगलो में रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने केजरीवाल द्वारा शीशमहल में किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि केजरीवाल ने शीशमहल को आरामगाह और एशगाह बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी.

विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने CAG रिपोर्ट पर केजरीवाल को घेरा (ETV Bharat)

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर केजरीवाल शीशमहल बनाने की जगह अगर थोड़ा सा ध्यान कोविड से परेशान जनता पर दे देते तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी. अगर दिल्ली के विकास पर ध्यान दे लेते तो दिल्ली की दुर्गति नहीं होती. मुख्यमंत्री ने सदन से अपील की कि इस रिपोर्ट को पीएसी को भेजा जाए और इसके दोषियों को सख्त सजा दी जाए. मुख्यमंत्री की अपील के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शीश महल पर आई कैग की एक रिपोर्ट को पीएसी को भेज दिया है.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को दी धुरंधर 2 फिल्म के रहमान डकैत की संज्ञा

इससे पहले शीशमहल की कैग रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री और विधायी कार्य मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा. प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को फिल्म 'धुरंधर 2' के रहमान डकैत की संज्ञा देते हुए उन पर दिल्ली के टैक्स के पैसे को अपने शीशमहल में बर्बाद करने का आरोप लगाया.

प्रवेश वर्मा ने कई मीटर लंबी शीश महल के खर्चों की लिस्ट विधानसभा में लहराते हुए शीशमहल में इस्तेमाल किए गए पर्दों, जिम में इस्तेमाल की गई मशीनों, बेड, टीवी और तमाम समान की रेट लिस्ट पढ़कर सुनाते हुए केजरीवाल पर हमला बोला. प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक और दिल्ली का राजा कहते थे. उन्होंने शुरू में कहा था कि वह चुनाव जीतने के बाद कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे. लेकिन सबसे पहले उन्होंने जनता को यही काम करके धोखा दिया.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने कोरोना महामारी के ऐसे समय में शीशमहल बनवाना शुरू किया जब सारे काम बंद करके केंद्र सरकार लोगों की जान बचाने में जुटी थी. केंद्र सरकार ने केजरीवाल को कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए फंड दिया. उस फंड को वह खर्च नहीं कर पाए. लेकिन शीशमहल बनाने में 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ एक शीशमहल नहीं बनवाया बल्कि उन्होंने शीश महल का पार्ट 2 भी शुरू कर दिया था. वह तो सरकार बदल गई इसलिए उनकी योजना अधूरी रह गई. शीशमहल-1 के बगल में ही 4000 गज जमीन पर उन्होंने शीशमहल-2 बनाने का काम शुरू कर दिया था, जिस पर 25 करोड़ रुपए खर्च भी किया जा चुके थे. लेकिन सरकार बदल गई और यह काम रुक गया. प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस शीश महल की कैग रिपोर्ट से केजरीवाल के भ्रष्टाचार की सच्चाई सबके सामने आई है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें:

  1. पंजाब में AAP सरकार के अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित, मंत्री सिरसा ने लगाए आरोप
  2. दिल्ली विधानसभा को दोबारा मिली बम से उड़ाने की धमकी, एजेंसियां जांच में जुटी
  3. शीशमहल बनेगा 'दिल्ली सदन'? सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा दांव, बजट में 10 करोड़ का प्रावधान

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY BUDGET SESSION
CAG REPORT SHEESH MAHAL
SHEESH MAHAL ROW
KEJRIWAL COMPARED TO RAHMAN DACOIT
PARVESH VERMA ATTACKS KEJRIWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.