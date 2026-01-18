ETV Bharat / state

गुजरात में तीन दिन रहेंगे अरविंद केजरीवाल, बताया क्या है प्लान

अरविंद केजरीवाल शनिवार को गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे. उन्होंने अपने तीन दिवसीय दौरे का प्लान भी बताया.

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (File Photo)
Published : January 18, 2026 at 8:44 AM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को तीन दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे. दौरे की शुरुआत में उन्होंने दावा किया कि राज्यभर में आम आदमी पार्टी की रैलियों में उमड़ रही भारी भीड़ गुजरात में राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रही है. उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता अब पुराने विकल्पों से निराश होकर आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की स्थिति बेहद खराब है. उन्होंने आरोप लगाया कि इतने लंबे शासन के बावजूद भाजपा गुजरात को विकास की राह पर नहीं ले जा सकी और प्रदेश को गड्ढे में धकेल दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में भय और भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है. जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसे डराया-धमकाया जाता है और कई मामलों में जेल भेज दिया जाता है. भाजपा नेता खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आम जनता की आवाज दबाई जा रही है.

कांग्रेस से टूटी उम्मीद, AAP बनी नया विकल्प:

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों को अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं बची है. लंबे समय तक भाजपा के विकल्प के रूप में कांग्रेस को आजमाने के बाद भी जनता को कोई ठोस परिणाम नहीं मिला. ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. आम आदमी पार्टी के पास न तो ज्यादा पैसा है और न ही बड़े संसाधन, इसके बावजूद लोग अपनी जेब से खर्च करके पार्टी की सभाओं में पहुंच रहे हैं. उन्होंने इसे जनता के बढ़ते विश्वास और समर्थन का प्रमाण बताया.

गुजरात में AAP की सक्रियता बढ़ी:

उन्होंने बताया कि पिछले छह-सात महीनों से पूरे गुजरात उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हर इलाके में आम आदमी पार्टी की रैलियां और सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं. यह जनभागीदारी बदलाव की भावना को दर्शाती है. अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि अपने तीन दिन के गुजरात दौरे के दौरान वे पार्टी के वालेंटियर्स से मुलाकात करेंगे और उनके साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. उन्होंने बताया कि बूथ स्तर, तालुका स्तर और जिला स्तर पर बड़ी संख्या में नए वालेंटियर्स पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिनका शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाएगा.

