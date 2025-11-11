ETV Bharat / state

फांसी घर विवाद मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका सुनवाई योग्य नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट

अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की तरफ से वकील ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य है. इसके लिए मैं दलील रखूंगा..

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका सुनवाई योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका सुनवाई योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से फांसी घर के रेनोवेशन में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले पर जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य नहीं है. जस्टिस सचिन दत्ता इस याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती है, तब केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि मैं दलील रखूंगा कि ये सुनवाई योग्य है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के तीन फैसले उनके पक्ष में हैं. सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि वे एक दूसरे मामले में व्यस्त हैं. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 नवंबर को करने का आदेश दिया.

समन को दी है चुनौती: दरअसल, केजरीवाल और सिसोदिया ने याचिका दायर कर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से फांसी घर के रेनोवेशन में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले पर जारी किए गए समन को चुनौती दी है. दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक फांसी घर का उद्घाटन किया था. इस फांसी घर को ब्रिटिश कालीन बताया गया था. हालांकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस दावे को गलत बताया है और वो कहा कि वह एक टिफिन रूम था. बीजेपी सरकार ने केजरीवाल और सिसोदिया पर इतिहास के साथ तोड़-मरोड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके निर्माण पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया. बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 13 नवंबर को बैठक कर इस फांसी घर की सत्यता की पड़ताल करेगी.

कार्यवाही को बताया गैरकानूनी: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने याचिका दायर कर कहा है कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही किसी शिकायत या रिपोर्ट के आधार पर या किसी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नहीं की गई है. ऐसे में विशेषाधिकार समिति की ये बैठक दिल्ली विधानसभा और खासकर इसके विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर है. ये कार्यवाही पूरी तरह से गैरकानूनी है.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
ARVIND KEJRIWAL
MANISH SISODIA
FASI GHAR CASE
HC ON KEJRIWAL AND SISODIA PLEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.