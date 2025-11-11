ETV Bharat / state

फांसी घर विवाद मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका सुनवाई योग्य नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से फांसी घर के रेनोवेशन में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले पर जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य नहीं है. जस्टिस सचिन दत्ता इस याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेंगे.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती है, तब केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि मैं दलील रखूंगा कि ये सुनवाई योग्य है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के तीन फैसले उनके पक्ष में हैं. सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि वे एक दूसरे मामले में व्यस्त हैं. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 नवंबर को करने का आदेश दिया.

समन को दी है चुनौती: दरअसल, केजरीवाल और सिसोदिया ने याचिका दायर कर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से फांसी घर के रेनोवेशन में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले पर जारी किए गए समन को चुनौती दी है. दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक फांसी घर का उद्घाटन किया था. इस फांसी घर को ब्रिटिश कालीन बताया गया था. हालांकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस दावे को गलत बताया है और वो कहा कि वह एक टिफिन रूम था. बीजेपी सरकार ने केजरीवाल और सिसोदिया पर इतिहास के साथ तोड़-मरोड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके निर्माण पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया. बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 13 नवंबर को बैठक कर इस फांसी घर की सत्यता की पड़ताल करेगी.

कार्यवाही को बताया गैरकानूनी: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने याचिका दायर कर कहा है कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही किसी शिकायत या रिपोर्ट के आधार पर या किसी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नहीं की गई है. ऐसे में विशेषाधिकार समिति की ये बैठक दिल्ली विधानसभा और खासकर इसके विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर है. ये कार्यवाही पूरी तरह से गैरकानूनी है.