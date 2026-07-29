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अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा-E-20 पेट्रोल के खिलाफ टाउन हॉल रोकने के लिए पुलिस लगा रही सरकार

AAP प्रमुख ने कहा कि पुलिस के दबाव के बावजूद पार्टी पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने कहा कि E-20 पेट्रोल पर राष्ट्रीय टाउन हॉल तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा. उन्होंने कहा कि देशभर से लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इसमें शामिल होंगे. सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके जनता की आवाज नहीं दबा सकती और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है. E-20 पेट्रोल को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

केजरीवाल ने कहा कि आज तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किसी भी इनडोर कार्यक्रम के लिए पुलिस से अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अब ऐसी अनुमति जरूरी है तो सरकार स्पष्ट करे कि किस कानून के तहत इसकी जरूरत है. उन्होंने कहा, "क्या अब खाने, पीने, नहाने और सोने तक के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी? सरकार बताए कि आखिर किस-किस काम के लिए अनुमति चाहिए." टाउन हॉल हर हाल में होगा

उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम की घोषणा के बाद पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंची और वहां के अधिकारियों से कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि क्लब प्रबंधन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसे रद्द नहीं किया जा सकता. इसके बाद पुलिस पार्टी नेताओं के पास पहुंची और कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने की बात कही.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने शनिवार को E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहले ही बुकिंग कराई जा चुकी है, शुल्क जमा हो चुका है और आधिकारिक रसीद भी मिल चुकी है.

उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस के जरिए कार्यक्रम पर दबाव बना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी हर हाल में टाउन हॉल का आयोजन करेगी. इस दौरान उन्होंने E-20 पेट्रोल नीति, वाहन कंपनियों पर कथित दबाव, छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और दिल्ली के विभिन्न मुद्दों पर भी केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरा.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर E-20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्तावित राष्ट्रीय टाउन हॉल कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

अरविंद केजरीवाल ने E-20 पेट्रोल को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने बताया कि देश की 29 वाहन निर्माण कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या वर्ष 2023 से पहले बने वाहनों में E-20 पेट्रोल का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि यदि E-20 के इस्तेमाल से वाहन खराब होता है या माइलेज कम होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

उन्होंने दावा किया कि किसी भी कंपनी ने लिखित जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि नौ कंपनियों के अधिकारियों से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अधिकारियों ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि पुराने वाहनों में E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन, फ्यूल सिस्टम और अन्य पुर्जों पर असर पड़ सकता है तथा माइलेज भी कम हो सकती है.

सरकार के दबाव में कंपनियों ने साधी चुप्पी

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कंपनियां सरकार के दबाव के कारण इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कुछ भी लिखने या बोलने से बच रही हैं. उन्होंने कहा कि यदि कंपनियां E-20 को पूरी तरह सुरक्षित बताती हैं तो बाद में वाहन खराब होने पर उपभोक्ता अदालत में उनके खिलाफ दावे किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि देश में लगभग 30 करोड़ ऐसे वाहन हैं जो वर्ष 2023 से पहले बने हैं और E-20 नीति का सबसे अधिक असर इन्हीं वाहनों पर पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से इस नीति पर दोबारा विचार करने की मांग की.



छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग

अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक आंदोलन से जुड़े छात्रों का मुद्दा भी उठा. एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का सार्वजनिक आश्वासन दिया था तो उसे अपना वादा निभाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मांग का समर्थन करती है.



दिल्ली में जलभराव और महिला योजना पर भी बोले

दिल्ली में हाल की बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पर अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजधानी में बसों और मेट्रो स्टेशनों तक में पानी भरने जैसी स्थिति गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में कुछ स्थानों पर जलभराव जरूर होता था, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं बनती थी. दिल्ली सरकार की महिला सहायता योजना पर उन्होंने कहा कि योजना में इतनी अधिक शर्तें रखी गई हैं कि बहुत कम महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनका लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके.



जनता की आवाज नहीं दबाई जा सकती

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर जनता के बीच चर्चा जरूरी है और इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय टाउन हॉल का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार यदि इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करती है तो भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने दोहराया कि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है तथा E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर उनकी पार्टी अपना अभियान जारी रखेगी.

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