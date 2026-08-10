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दिल्ली के अरविंद हरिद्वार से लेकर आ रहे अनूठा कांवड़, एक तरफ दादी तो दूसरी तरफ रखा गंगाजल

अरविंद को देखकर अन्य लोग उन्हें श्रवण कुमार कहकर पुकारते हैं. भक्ति का रूप देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे. जानें क्या बताया अरविंद ने..

अरविंद को लोग कह रहे दिल्ली के श्रवण कुमार
अरविंद को लोग कह रहे दिल्ली के श्रवण कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 7:52 PM IST

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नई दिल्ली: सावन का महीना शुरू होते ही हरिद्वार से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक भगवा रंग में रंगी कांवड़ यात्रा दिखाई देने लगती है. इस दौरान लाखों शिवभक्त अपने-अपने संकल्प के साथ गंगाजल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकलते हैं. कोई नंगे पैर तो कोई दंडवत यात्रा करते हुए नजर आता है. इस बीच यात्रा में एक ऐसे भी कांवड़ यात्री नजर आए जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगलिया दबा ले रहे हैं.

दरअसल, दिल्ली के विकास नगर के रहने वाले अरविंद प्रजापति इस बार ऐसी कांवड़ लेकर चल रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो जा रहा है. उनके कांवड़ में एक तरफ उनकी बुजुर्ग दादी सरस्वती देवी हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने दादी के वजन के बराबर गंगाजल रखा गया है. रास्ते में जो भी इस अनोखे कांवड़ को देखता है, वह कुछ पल के लिए ठहर जाता है. कई लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो कई लोग मोबाइल निकाल कर इस दृश्य को कमरे में कैद करने लगते हैं. लेकिन अरविंद के लिए यह किसी प्रदर्शन का विषय नहीं, बल्कि वर्षों से देखा गया एक सपना है जिसे वह आज अपने कंधों पर लेकर पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं.

अरविंद ने कांवड़ में बैठाकर दादी को कराई यात्रा (ETV Bharat)

बचपन से ही थी इच्छा: अरविंद बताते हैं, मैं पिछले 12 सालों से लगातार हरिद्वार जाकर कांवड़ ला रहा हूं. हर साल पैदल यात्रा कर गंगाजल लेकर अपने घर पहुंचता हूं. लेकिन इस बार अपनी यात्रा को एक अलग स्वरूप देने का प्रयास किया. बचपन से ही मन में इच्छा थी कि अपनी दादी को किसी बड़ी तीर्थ यात्रा पर लेकर जाऊं. परिस्थितियां ऐसी रही कि यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया पर इस बार तय किया कि जब कांवड़ लेने जाऊंगा तो दादी को भी तीर्थ यात्रा पर साथ लेकर जाऊंगा. यही सोच इस विशेष कांवड़ की वजह बनी. फिर मैंने ऐसी कांवड़ तैयार कराई, जिसमें एक तरफ दादी आराम से बैठ सकें और दूसरी तरफ उनके वजन के बराबर गंगाजल रखा जा सके, ताकि संतुलन बना रहे.

झेला धूप, उमस, बारिश: बीते 10 जुलाई को अरविंद प्रजापति ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी. गंगाजल उठाने के बाद अरविंद ने अपनी दादी को कांवड़ में बिठाया और फिर पैदल सफर शुरू किया. लगभग ढाई सौ किलोमीटर लंबे इस रास्ते में धूप, उमस, बारिश और थकान सब कुछ मिला, लेकिन उनके कदम कभी रुके नहीं.

भोलेनाथ से मिलती है ऊर्जा: अरविंद प्रजापति कहते हैं कि उन्होंने हर दिन 8 से 10 किलोमीटर यात्रा. उन्होंने कहा, सुबह 4 से 5 किलोमीटर और शाम को भी इतना ही चला बीच-बीच में कई बार रुक कर आराम करना पड़ा, क्योंकि इतने भारी कांवड़ को लगातार उठाकर चलना संभव नहीं होता. कई बार ऐसा लगता है कि आगे नहीं चल पाऊंगा, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ का स्मरण करता हूं और दादी की तरफ देखता हूं शरीर में फिर से नई ऊर्जा आ जाती है. शायद ये भोलेनाथ की कृपा ही है जो यात्रा आगे बढ़ रही है.

अन्य कांवड़ यात्रियों ने भी दिया सहयोग: अरविंद ने कहा, रास्ते में जहां भी धर्मशाला मिला वहां रुक कर विश्राम किया. खुद खाना बनाया, ताकि दादी को ताजा भोजन मिल सके. इस यात्रा में अरविंद अकेले नहीं हैं, उनके साथ अन्य कांवड़ यात्री भी है. जो अपना-अपना गंगाजल लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं. सभी एक समूह में चलते हैं, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की कठिन कठिनाई आने पर एक दूसरे की मदद कर सके. समूह के साथी भी समय पर अरविंद का सहयोग करते है. हर साल लाखों की संख्या में कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं. अरविंद प्रजापति की कांवड़ यात्रा इस बात का प्रतीक है कि बुजुर्गों की सेवा सम्मान और उनके सपनों को पूरा करना भी सच्ची भक्ति है.

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अरविंद कांवड़ में लाए दादी को
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