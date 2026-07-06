प्रिंस खान जैसे अपराधियों पर रोक तभी संभव, जब उनके संरक्षकों पर कार्रवाई होः अरूप चटर्जी
धनबाद में निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि अपराध को समाप्त करने के लिए अपराधियों और उनके संरक्षकों दोनों पर कार्रवाई जरूरी है.
Published : July 6, 2026 at 8:13 PM IST
धनबादः फरार अपराधी प्रिंस खान के नाम से मिली कथित धमकी के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस मामले में दर्ज शिकायत की जांच की प्रगति जानने के लिए सोमवार को विधायक, धनबाद के एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की.
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण केवल अपराधियों की गिरफ्तारी से संभव नहीं है. जब तक उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों और उनके कथित 'गॉडफादरों' के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रिंस खान जैसे अपराधी लगातार सामने आते रहेंगे.
पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिएः अरूप चटर्जी
विधायक ने कहा कि धनबाद में अपराध की जड़ तक पहुंचना जरूरी है. उनके अनुसार, अपराधियों के नेटवर्क को मजबूत करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि फरार रहने के बावजूद प्रिंस खान लगातार लोगों को धमकी भरे कॉल और संदेश भेज रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे किसी न किसी स्तर पर संरक्षण मिल रहा है. अरूप चटर्जी ने दावा किया कि एक सांसद का भी उसे संरक्षण प्राप्त है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके.
अपराधियों और उनके संरक्षकों दोनों पर कार्रवाई जरूरीः अरूप चटर्जी
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को केवल छोटे अपराधियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपराधियों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण तंत्र को भी खत्म करना होगा, तभी जिले में कानून का राज स्थापित होगा और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी. विधायक ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि अपराधियों और उनके संरक्षकों दोनों पर समान रूप से कार्रवाई की गई तो धनबाद में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा.
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