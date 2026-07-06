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प्रिंस खान जैसे अपराधियों पर रोक तभी संभव, जब उनके संरक्षकों पर कार्रवाई होः अरूप चटर्जी

धनबादः फरार अपराधी प्रिंस खान के नाम से मिली कथित धमकी के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस मामले में दर्ज शिकायत की जांच की प्रगति जानने के लिए सोमवार को विधायक, धनबाद के एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण केवल अपराधियों की गिरफ्तारी से संभव नहीं है. जब तक उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों और उनके कथित 'गॉडफादरों' के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रिंस खान जैसे अपराधी लगातार सामने आते रहेंगे.

जानकारी देते निरसा विधायक (Etv Bharat)

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिएः अरूप चटर्जी

विधायक ने कहा कि धनबाद में अपराध की जड़ तक पहुंचना जरूरी है. उनके अनुसार, अपराधियों के नेटवर्क को मजबूत करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि फरार रहने के बावजूद प्रिंस खान लगातार लोगों को धमकी भरे कॉल और संदेश भेज रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे किसी न किसी स्तर पर संरक्षण मिल रहा है. अरूप चटर्जी ने दावा किया कि एक सांसद का भी उसे संरक्षण प्राप्त है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके.