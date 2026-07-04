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प्रिंस खान और सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज, विधायक बोले- क्रिमिनलों को दिया जा रहा संरक्षण

धनबाद: निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने गैंगस्टर प्रिंस खान और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ निरसा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. विधायक का आरोप है कि प्रिंस खान ने उन्हें वीडियो, ऑडियो कॉल और धमकी भरे संदेश भेजकर जान से मारने की धमकी दी है. उन्होंने अपनी शिकायत में सांसद ढुल्लू महतो को भी नामजद करते हुए दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया है कि वह लंबे समय से सांसद ढुल्लू महतो के कथित आपराधिक गठजोड़ और अन्य मामलों को सार्वजनिक रूप से उठाते रहे हैं. उनका कहना है कि इसी वजह से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. विधायक ने दावा किया कि हाल ही में उन्होंने सांसद के खिलाफ बयान दिया था, जिसके कुछ समय बाद ही प्रिंस खान की ओर से उन्हें कथित रूप से धमकी भरे वीडियो, ऑडियो कॉल और संदेश प्राप्त हुए. उनके अनुसार, यह घटनाक्रम दोनों के बीच कथित संबंधों की ओर इशारा करता है.

जानकारी देते विधायक अरूप चटर्जी (ETV BHARAT)

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी अरूप चटर्जी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि धनबाद सांसद का गैंगस्टर अपराधी प्रिंस खान से कथित संबंध है. उन्होंने इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने, सांसद का पासपोर्ट जब्त करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इन आरोपों के बाद धनबाद की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई थी. अब विधायक ने इन आरोपों को आधार बनाते हुए निरसा थाना में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.