केरल की बिटिया अरुंधती ने CM योगी को लिखा भावुक पत्र; भाई बताया, शादी में आने का निमंत्रण
लिखा-चचेरे भाई ने समझाया कि योगी जैसा बनो, भावुक होते हुए भी अत्यंत मजबूत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 8:01 PM IST
लखनऊ: केरल की अरुंधति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक भावुक पत्र लिखकर अपनी शादी में आने का निमंत्रण भेजा है. 20 दिसंबर 2026 को केरल के अलुवा स्थित ग्रीन पार्क कन्वेंशन सेंटर में होने वाली शादी में मुख्यमंत्री को अपना भाई बताते हुए विवाह में शामिल होकर नवदंपती को आशीर्वाद देने का आग्रह किया है.
योगी के भावुक वीडियो ने बदला नजरिया
मुख्यमंत्री को लिखे दो पेज के पत्र में अरुंधति ने बचपन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो का जिक्र किया है. लिखा है कि वीडियो देखने के बाद समझा कि भावुक होना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का साहस है. वर्षों बाद भी यह सीख उनके जीवन का हिस्सा बनी हुई है. अरुंधति ने बचपन की उस मनःस्थिति को साझा करते हुए लिखा है कि जब छोटी-छोटी बातों पर भावुक होकर रो पड़ना उन्हें खुद अपनी कमजोरी लगने लगा था, उनके कुछ दोस्त उन्हें समझाते थे कि मजबूत बनने के लिए भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है.
इसी दौरान उनके चचेरे भाई ने उन्हें योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो दिखाया. वीडियो में योगी काफी भावुक थे. चचेरे भाई ने समझाया कि योगी जैसा बनो, भावुक होते हुए भी अत्यंत मजबूत. इससे अरुंधति को एक नई दृष्टि मिली. उन्हें यह समझने में मदद मिली कि आंसू किसी व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण नहीं होते. इस अनुभव ने उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को बदलने में अहम भूमिका निभाई.
समझा मजबूत होने का असली अर्थ
अरुंधति के लिए इस अनुभव का महत्व केवल उस पल तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने समझा कि मजबूत होने का अर्थ हर परिस्थिति में भावनाओं को छिपाना नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना करते हुए खुद पर भरोसा बनाए रखना है. गिरने के बाद दोबारा खड़े होना, चुनौतियों के बीच आगे बढ़ना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही वास्तविक साहस है. अरुंधति ने पत्र में लिखा है कि जब भी मैं खुद पर संदेह करती हूं, आपसे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. अरुंधती का योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान उनकी सार्वजनिक भूमिका से भी जुड़ा है.
मेरे लिए आप नेता से बढ़ कर
पत्र में अरुंधति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है. उन्होंने लिखा कि मेरे लिए आप एक नेता से कहीं बढ़कर हैं. मैंने आपको हमेशा एक बड़े भाई की तरह देखा है, जिसकी यात्रा ने मुझे हिम्मत और प्रेरणा दी है. अरुंधति ने पत्र में मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं का उल्लेख करते हुए यह भी लिखा है कि यदि उनके लिए समारोह में पहुंचना संभव न हो, तो उनका शुभकामना संदेश और आशीर्वाद भी उनके लिए बेहद अनमोल होगा.
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