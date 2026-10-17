ETV Bharat / state

केरल की बिटिया अरुंधती ने CM योगी को लिखा भावुक पत्र; भाई बताया, शादी में आने का निमंत्रण

केरल की अरुंधती ने सीएम योगी को शादी में आने का दिया निमंत्रण ( Photo Credit; CM Office )

लखनऊ: केरल की अरुंधति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक भावुक पत्र लिखकर अपनी शादी में आने का निमंत्रण भेजा है. 20 दिसंबर 2026 को केरल के अलुवा स्थित ग्रीन पार्क कन्वेंशन सेंटर में होने वाली शादी में मुख्यमंत्री को अपना भाई बताते हुए विवाह में शामिल होकर नवदंपती को आशीर्वाद देने का आग्रह किया है.

सीएम योगी को लिखा गया अरुंधती का पत्र (Photo Credit; CM Office) योगी के भावुक वीडियो ने बदला नजरिया

मुख्यमंत्री को लिखे दो पेज के पत्र में अरुंधति ने बचपन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो का जिक्र किया है. लिखा है कि वीडियो देखने के बाद समझा कि भावुक होना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का साहस है. वर्षों बाद भी यह सीख उनके जीवन का हिस्सा बनी हुई है. अरुंधति ने बचपन की उस मनःस्थिति को साझा करते हुए लिखा है कि जब छोटी-छोटी बातों पर भावुक होकर रो पड़ना उन्हें खुद अपनी कमजोरी लगने लगा था, उनके कुछ दोस्त उन्हें समझाते थे कि मजबूत बनने के लिए भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है. सीएम योगी को लिखा गया अरुंधती का पत्र (Photo Credit; CM Office) इसी दौरान उनके चचेरे भाई ने उन्हें योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो दिखाया. वीडियो में योगी काफी भावुक थे. चचेरे भाई ने समझाया कि योगी जैसा बनो, भावुक होते हुए भी अत्यंत मजबूत. इससे अरुंधति को एक नई दृष्टि मिली. उन्हें यह समझने में मदद मिली कि आंसू किसी व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण नहीं होते. इस अनुभव ने उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को बदलने में अहम भूमिका निभाई. समझा मजबूत होने का असली अर्थ