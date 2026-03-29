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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, वेटलिफ्टिंग पुरुष में अरुणाचल और महिला वर्ग में असम चैंपियन, छत्तीसगढ़ ने भी दिखाया दम

पुरुष वेटलिफ्टिंग में अरुणाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैम्पियन का खिताब अपने नाम किया. मिजोरम फर्स्ट रनरअप और असम सेकंड रनरअप रहा. 110 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल के साम्बो लापुंग ने 299 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण जीता, जबकि मिजोरम और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी कड़ी टक्कर दी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की वेटलिफ्टिंग स्पर्धाएं शानदार अंदाज में संपन्न हो गई. ताकत, तकनीक और जुनून से भरे मुकाबलों में जहां अरुणाचल प्रदेश ने पुरुष वर्ग में और असम ने महिला वर्ग में ओवरऑल चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया, वहीं मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया.

महिला वर्ग में असम की खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैम्पियन का खिताब जीता. ओडिशा फर्स्ट रनरअप और छत्तीसगढ़ सेकंड रनरअप रहा. 86 किग्रा वर्ग में महाराष्ट्र की साक्षी बुरकुले ने स्वर्ण, जबकि छत्तीसगढ़ की रिशिका कश्यप ने रजत पदक हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया.

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने लहराया परचम

मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी इस प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. लकी बाबू मरकाम ने पुरुष 110 किग्रा वर्ग में 261 किग्रा वजन उठाकर कांस्य पदक जीता, जो घरेलू दर्शकों के लिए गर्व का क्षण रहा. वहीं रिशिका कश्यप का रजत पदक प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुआ.

रोमांचक मुकाबलों ने बांधा समां

110 प्ल्स किग्रा पुरुष वर्ग में मिजोरम के डेविड जोह्मिंगमाविया ने स्वर्ण जीता, जबकि महिला 86 प्लस वर्ग में मिजोरम की जोसांगजुआली ने भी शानदार प्रदर्शन किया. हर वर्ग में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा.

समापन समारोह में खिलाड़ियों का हुआ सम्मान

रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित समापन समारोह में मंत्री केदार कश्यप और महापौर मीनल चौबे ने विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.

ट्राइबल प्रतिभाओं ने दिया बड़ा संदेश

इस प्रतियोगिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में अपार खेल प्रतिभा छिपी हुई है. सही मंच और अवसर मिलने पर ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की वेटलिफ्टिंग स्पर्धाएं न सिर्फ पदकों की होड़ रहीं, बल्कि यह जनजातीय भारत की ताकत, संघर्ष और प्रतिभा की शानदार मिसाल बनकर उभरी.