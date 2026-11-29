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महिला आरक्षण और परिसीमन पर विपक्ष का विरोध आत्मघाती- अरुण साव

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ( ETV BHARAT )

रायपुर: महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का सवाल हो या फिर बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तीनों मोर्चों पर सरकार का एजेंडा साफ करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है. महिला आरक्षण और परिसीमन के विरोध को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए साव ने इसे उनका आत्मघाती कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना विधेयक और उसके प्रावधानों को समझे विरोध कर रहा है। वहीं, बस्तर में नक्सलियों के छिपाए हथियारों, विस्फोटकों और करोड़ों की नकदी की बरामदगी को सुरक्षा बलों की सतर्कता और नक्सल नेटवर्क के टूटने का प्रमाण बताया।

विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा फिर बेनकाब अरुण साव ने कहा कि लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बन चुका है. अब इसे जल्द लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश की आधी आबादी को उसका सम्मान और अधिकार मिले. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली बार भी विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध कर अपना महिला विरोधी चेहरा दिखाया था. अब एक बार फिर महिलाओं को उनका हक देने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.