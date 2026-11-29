महिला आरक्षण और परिसीमन पर विपक्ष का विरोध आत्मघाती- अरुण साव
परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 7:50 PM IST
रायपुर: महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का सवाल हो या फिर बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तीनों मोर्चों पर सरकार का एजेंडा साफ करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है. महिला आरक्षण और परिसीमन के विरोध को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए साव ने इसे उनका आत्मघाती कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना विधेयक और उसके प्रावधानों को समझे विरोध कर रहा है। वहीं, बस्तर में नक्सलियों के छिपाए हथियारों, विस्फोटकों और करोड़ों की नकदी की बरामदगी को सुरक्षा बलों की सतर्कता और नक्सल नेटवर्क के टूटने का प्रमाण बताया।
विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा फिर बेनकाब
अरुण साव ने कहा कि लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बन चुका है. अब इसे जल्द लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश की आधी आबादी को उसका सम्मान और अधिकार मिले. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली बार भी विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध कर अपना महिला विरोधी चेहरा दिखाया था. अब एक बार फिर महिलाओं को उनका हक देने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
"परिसीमन पर विरोध की राजनीति, विपक्ष उठा रहा आत्मघाती कदम"
परिसीमन के मुद्दे पर अरुण साव ने विपक्ष को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यह हर राज्य के हित और जनता को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. लेकिन विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यजनक है. न विधेयक देखा, न उसके प्रावधान समझे, फिर भी विरोध शुरू कर दिया.
महिलाओं को उनका अधिकार मिलने और जनता को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने का विरोध करके विपक्ष खुद को बेनकाब कर रहा है. यह विपक्ष का आत्मघाती कदम है और आने वाले समय में उसे इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी-अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
बस्तर में नक्सलियों का नेटवर्क ध्वस्त
राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के साथ ही अरुण साव ने नक्सलवाद के मोर्चे पर भी सरकार की कार्रवाई का दम दिखाया. उन्होंने कहा कि जिस बस्तर में कभी नक्सलियों का एकछत्र राज चलता था, वहां अब उनके छिपाए विस्फोटक, बारूद, हथियार और नकदी के जखीरे लगातार बरामद हो रहे हैं.साव ने कहा कि लगातार हो रही रिकवरी इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा बल पूरी सतर्कता और सावधानी से अभियान चला रहे हैं. नक्सलियों के छिपे ठिकाने उजागर हो रहे हैं और बस्तर से नक्सलवाद का नामोनिशान मिटाने की दिशा में लगातार कार्रवाई जारी है.
एक तरफ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर सत्ता और संसद में भागीदारी बढ़ाने का संकल्प, दूसरी तरफ परिसीमन के जरिए प्रतिनिधित्व का विस्तार और तीसरी तरफ बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने की निर्णायक लड़ाई. इन तीनों मुद्दों पर अरुण साव ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया है. उनका आरोप साफ है कि विपक्ष हर बड़े बदलाव का विरोध कर रहा है, लेकिन जनता के अधिकारों और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ऐसी राजनीति उसे भारी पड़ सकती है.