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धान खरीदी में नहीं होगी कोई दिक्कत, विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे राहुल गांधी- अरुण साव

छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साय सरकार में प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि का माहौल है. धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़ और लोगों का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली और समृद्धि है. सीएम साय के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है.

धान खरीदी में नहीं होगी कोई दिक्कत: अरुण साव