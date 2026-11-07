धान खरीदी में नहीं होगी कोई दिक्कत, विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे राहुल गांधी- अरुण साव
बिलासपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशआना साधा है. संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 9:59 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साय सरकार में प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि का माहौल है. धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़ और लोगों का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली और समृद्धि है. सीएम साय के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है.
धान खरीदी में नहीं होगी कोई दिक्कत: अरुण साव
उन्होंने धान खरीदी और पटवारियों की हड़ताल पर भी बयान दिया. अरुण साव ने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. इस साल प्रदेश में 360 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है. पटवारी भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम पर लौटेंगे और धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होगी.
कांग्रेस पर अरुण साव का पलटवार
कांग्रेस के पैसे वसूलने वाले बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जो पार्टी पांच साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर काम करती रही. उसे हर चीज में वही नजर आता है. इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं और आरोप लगाते हैं.
"महादेव सट्टा ऐप में शामिल लोगों की कलई खुलेगी"
महादेव सट्टा ऐप मामले में कहा कि महादेव सट्टा ऐप किन लोगों के संरक्षण में संचालित हो रहा था. यह किसी से छिपा नहीं है.अब सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जिन लोगों के नाम उजागर होंगे. उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
राहुल गांधी पर अरुण साव का निशाना
नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन में अपनी बात रखने की होती है, लेकिन राहुल गांधी संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं. और अब चुनौती देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं. राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं और देश की तरक्की को कमजोर करना चाहते हैं.
नितिन नबीन का पहला छत्तीसगढ़ दौरा
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है. बिरसा मुंडा जयंती और आदिवासी गौरव दिवस पर होने वाला यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार होगा. अरुण साव ने कहा कि इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भी प्रदेश पहुंचेंगे.