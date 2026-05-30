किसी को बचाने कांग्रेस के अमर अकबर एंथोनी की जोड़ी हुई एक: अरुण साव
शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव के लिए वोट मांगने सूरजपुर पहुंचे उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 30, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 9:57 AM IST
सूरजपुर: शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव प्रचार के लिए शुक्रवार को डिप्टी सीएम अरुण साव सूरजपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा. साव ने वहां की जनता से नगर पंचायत में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने की अपील की.
शिवनंदनपुर नगर पंचायत में कमल खिलाने की अपील
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी को विजयी माला पहनाकर जनता से 16 कमल फूल खिलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है और अब इसे स्वच्छ, सुंदर और विकसित नगर बनाना भी भाजपा की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति करती है और क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी सहित मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.
अरुण साव का कांग्रेस पर हमला
अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के “अमर अकबर एंथोनी” की जोड़ी अब एक साथ दिखाई दे रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है कि ये लोग किस मकसद से एक हुए हैं. डिप्टी सीएम साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता अपराधियों को बचाने और जनता के पैसे को लूटने के लिए एकजुट हुए हैं, जबकि भाजपा जनता की सेवा और विकास के लिए काम कर रही है.
नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा
अरुण साव ने कहा कि नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और पार्टी शिवनंदनपुर में बड़ी जीत दर्ज करेगी. चुनावी सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला.