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कांग्रेस है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली पार्टी: अरुण साव

अरुण साव ने कहा, सभी चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस दिन में जीत के सपने देखना नहीं भूलती. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.

MUNGERILAL KE HASEEN SAPNE
कांग्रेस है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली पार्टीt (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 8:53 PM IST

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जांजगीर चांपा: डिप्टी सीएम अरुण साव आज एक दिवसीय दौरे पर जांजगीर चांपा पहुंचे. डिप्टी सीएम यहां सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किए जा रहे, विद्या भारती मध्य क्षेत्र खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए. उप मुख्यमंत्री ने खेल प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों और विजेताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा, खेल से हमारा जीवन अनुशासन में बंधता है और हम मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं.

डिप्टी सीएम ने कहा कि खेल हमें टीम भावना और सामूहिकता का ज्ञान देता है. अरुण साव ने कहा कि बारिश की वजह से जो भी इलाके में सड़कें खराब हुई हैं उनका काम जल्द शुरू किया जाएगा. अरुण साव ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ हमें खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए. खेल में मन और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहता है.

अरुण साव (ETV Bharat)

''मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही कांग्रेस''

मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है. पार्टी सभी चुनाव हारकर हताशा के कगार पर खड़ी है. अरुण साव ने कहा कि इतने चुनाव हारने के बाद भई कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना नहीं छोड़ रही, अभी भी उसे बदलाव या जीत की उम्मीद है.

कांग्रेस पार्टी को बताया डूबती नैया

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार घटता और गिरता जा रहा है. जनता के बीच कांग्रेस की कहीं भी साख नहीं बची है. अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी स्थिति समझनी चाहिए फिर कोई बड़ा राजनीतिक बयान देना चाहिए. डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कांग्रेस के सोच की तुलना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कर दी.

अरुण साव ने प्रदेश की बदहाल सड़कों के पीछे बारिश को प्रमुख कारण बताया और बारिश के बाद प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ करने का दावा किया. अरुण साव ने कहा कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सड़कों में बने गड्डों को भरने का काम किया जाएगा.

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