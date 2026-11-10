छत्तीसगढ़ के सभी निकायों को मिला बराबर पैसा,कांग्रेस के भेदभाव के आरोप झूठे, स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार बड़ी बात : अरुण साव
स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रदेश के तीन निकायों का नाम आने को डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ी बात माना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 5:48 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रदेश के तीन निकायों को जगह मिलने पर बधाई दी है.आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के तीन नगर निकाय रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा सम्मानित किए जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है. 11 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कारों को बाटेंगी.
कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज
अरुण साव ने कहा कि नगर निकायों के विकास और उसमें काम नहीं होने के कारण पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था.जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वैसे नगर निकायों को पैसा ही नहीं दिया गया जहां कांग्रेस के महापौर हुआ करते थे. इन आरोपों का खंडन करते हुए अरुण साव ने कहा कि 17 नगरी निकाय चुनाव में वर्तमान समय में हमारी सरकार बनने के बाद अधिकांश निकायों में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष रहे हैं. उसके बाद चुनाव हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. लेकिन बिना आंकड़ों को देखें बेबुनियाद और निराधार कांग्रेस आरोप लगा रही है.
हमारी सरकार बनने के बाद किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए भेदभाव का कोई मामला नहीं रखा गया था.सभी नगर निकायों के लिए बिना भेदभाव के पैसा जारी किया गया था,ताकि छत्तीसगढ़ और उसके जिले के सभी नगर निकाय सभी क्षेत्र में आगे बढ़ सके. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगर निकायों के लिए पर्याप्त पैसा जारी किया गया था.यही वजह है उन सभी नगर निकायों के हुए चुनाव में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और हमें जिताया- अरुण साव,डिप्टी सीएम छग
'कांग्रेस शासन और हमारी सरकार के काम में फर्क'
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि स्वच्छ सुंदर शहर छत्तीसगढ़ के बनाने की दिशा में हर संकल्पित हैं और हमारे सभी शहर स्वच्छ और सुंदर हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे काम को देखा है. यही वजह है कि हमें छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा चुन रही है.कांग्रेस के समय में नगरी निकाय चुनाव की क्या दुर्दशा थी इसे भी जनता जानते हैं किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की कुशल की व्यवस्था पूरे नगर निकाय में थी यह जनता जानती है. हमारी सरकार बनने के बाद कितनी राशि जारी हुई कितना विकास का काम हुआ है.अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से बिना भेदभाव के सभी नगरी निकायों को पर्याप्त राशि विकास के लिए दी गई है.उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर स्वच्छ सुंदर और सुविधापूर्ण बन रहे हैं.
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