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छत्तीसगढ़ के सभी निकायों को मिला बराबर पैसा,कांग्रेस के भेदभाव के आरोप झूठे, स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार बड़ी बात : अरुण साव

कांग्रेस के भेदभाव के आरोप झूठे : अरुण साव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रदेश के तीन निकायों को जगह मिलने पर बधाई दी है.आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के तीन नगर निकाय रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा सम्मानित किए जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है. 11 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कारों को बाटेंगी.

कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज