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धर्मांतरण रोकने समाज के लोगों को आना होगा आगे, पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी अमर्यादित: अरुण साव

डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार पाइपलाइन से हर घर तक रसोई गैस पहुंचाने की योजना लेकर आई है.

ARUN SAO
अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लेकर कहा कि इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा. साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को कांग्रेस की गिरती हुई भाषा की मर्यादा और घटिया मानसिकता से दिया गया बयान कहा है.

"धर्मांतरण रोकने समाज को आना पड़ेगा आगे"

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जो स्थिति बनी है वह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि धर्मांतरण राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है. पूर्व में ऐसे मामले सामने आने के बाद हमारी सरकार ने मौजूदा कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की है. वहीं अब कठोर कानून भी विधानसभा से पारित हो गया है. इससे राज्य में धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि, समाज को भी धर्मांतरण रोकने के लिए आगे आना होगा. समाज में भी लगातार जागरूकता आ रही है.

अरुण साव का कांग्रेस पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

"कांग्रेस कर रही घटिया राजनीति"

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आगे कहा कि, जिस प्रधानमंत्री ने देश से आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त किया, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए निम्न स्तर की भाषा का उपयोग बेहद दुर्भाग्यजनक है. साव ने कहा कि ये कांग्रेस की गिरती हुई साख को दर्शाता है.

"घर तक पाइपलाइन से सीधे पहुंचेगी रसोईगैस"

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पाइपलाइन से हर घर तक रसोई गैस पहुंचाने की योजना लेकर आई है. ये योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू की जा रही है. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में एजेंसियों को काम दिए गए हैं, उन एजेंसियों ने तेज गति से काम करना प्रारंभ कर दिया है. आगामी समय में घरों में सीधे पाइपलाइन से रसोई गैस मिलेगी. लोगों को सिलेंडर लाने ले जाने के झंझटों से मुक्ति मिलेगी. दुर्घटना की आशंका भी समाप्त होगी और लागत भी कम होगी.

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