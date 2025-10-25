ETV Bharat / state

राज्योत्सव में पीएम मोदी का आना सौभाग्य की बात, स्वागत द्वारों में दिखेगी छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक : अरुण साव

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी है.

Arun Sao on PM Modi
राज्योत्सव में पीएम मोदी का आना सौभाग्य की बात (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 7:09 PM IST

2 Min Read
रायपुर : छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती समारोह के अवसर पर राज्योत्सव की तैयारियां चल रही हैं.जिसे लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. अरुण साव ने कहा कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे. उनके स्वागत के लिए 12 स्वागत द्वार बनाए गए हैं. सभी स्वागत द्वार वाले स्थानों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार चलाई जा रही विकास योजना की झांकी होगी. छत्तीसगढ़ का राज्य उत्सव ऐतिहासिक होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी की विभागीय समीक्षा के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और यादगार अवसर है.

राज्योत्सव में पीएम मोदी का आना सौभाग्य की बात (Etv Bharat)

यह हमारे लिए रजत जयंती वर्ष है और सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है. इसलिए सभी प्रकार की तैयारी आवश्यक तैयारियां रोड शो की तैयारी की गई है. जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर कोई 12 गेट बनाए गए हैं - अरुण साव,डिप्टी सीएम

पीएम मोदी का दौरा रहेगा ऐतिहासिक : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर छत्तीसगढ़ के विकास की कला संस्कृत से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश होंगे. भारत सरकार और राज्य सरकार जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी झलक रहेगी. कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी के आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का पूरी तरह से तैयारी सरकार की गई है.

सीएम ने भी लिया जायजा : रजत जयंती समारोह के राज्य उत्सव को लेकर 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव ने नवा रायपुर स्थित राज्य उत्सव स्थल का निरीक्षण किया था. साथ ही कार्यक्रम की सभी तैयारी की जानकारी ली थी. मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी तैयारी के लिए आवश्यक विषय निर्देश दिए थे.

बीत गया मानसून अब तो सड़क बनाओ SOON, कांग्रेस ने याद दिलाया बीजेपी नेताओं का वादा

छत्तीसगढ़ी लोककला हमारी पहचान, जल्द बनेगी फिल्म सिटी : विष्णुदेव साय

सूर्य की उपासना का महापर्व छठ शुरू, सरगुजा में घाटों पर लगेगा भक्तों का मेला

