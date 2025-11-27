ETV Bharat / state

कर्नाटक विवाद पर डिप्टी सीएम साव का कांग्रेस पर निशाना, कहा- कांग्रेस की कलह का खामियाजा जनता भुगत रही

बीजेपी कर्नाटक में उपजे विवाद को लेकर कांग्रेस को घेर रही है. नेताओं का कहना है कि, कुर्सी की लड़ाई में उलझी रहती है कांग्रेस

ARUN SAO ON KARNATAKA CONGRESS
कर्नाटक विवाद पर डिप्टी सीएम साव का कांग्रेस पर निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 4:40 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच जारी सत्ता संघर्ष और अंतर्कलह के कारण कर्नाटक की जनता भारी दबाव और अव्यवस्था झेल रही है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान आपसी झगड़ों ने प्रशासन को प्रभावित किया, उसी राह पर आज कर्नाटक भी चल पड़ा है.

अरुण साव ने कहा- कांग्रेस की कलह का खामियाजा जनता भुगत रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस की परंपरा ही है सत्ता को लेकर खींचतान: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में आपसी संघर्ष कोई नई बात नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार खींचतान चलती रही. इससे शासन–प्रशासन पर नकारात्मक असर पड़ा और जनता को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ा.

कांग्रेस के बड़े नेता एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण नीतियां प्रभावित हो रही हैं और जनता परेशानियों का सामना कर रही है.- अरुण साव, डिप्टी CM

छत्तीसगढ़ भी भुगत चुका है कांग्रेस के झगड़ों का नुकसान: साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की आपसी लड़ाई से हुए नुकसान को अच्छी तरह जानती है. उनका कहना था कि अब वही कहानी कर्नाटक में दोहराई जा रही है, जहां सरकार प्रशासनिक स्थिरता देने में विफल साबित हो रही है.

BJP नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा से कुर्सी और व्यक्तित्व की लड़ाई में उलझी रही है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता है.

