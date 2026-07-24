जयसिंह अग्रवाल अपने कार्यकाल का आत्मावलोकन कर लें, महापौर भी उनके घर से रही- अरुण साव
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कोरबा दौरे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 24, 2026 at 7:30 AM IST
कोरबा: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, कोरबा जिला प्रभारी मंत्री सहित नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव गुरुवार को पूरे दिन कोरबा के प्रवास पर रहे.
उन्होंने सुनालिया नहर मार्ग स्थित बहुप्रतीक्षित मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर का भूमिपूजन किया. इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिक निगम द्वारा दादरखुर्द में आयोजित लोकार्पण, भूमिपूजन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के गृहप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर कोरबा जिले को 73 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान मंत्री ने पूर्व मंत्री को अपने कार्यकाल में हुए कार्यों औऱ भ्रष्टाचारों के बारे में सोचने को कहा.
पूर्व मंत्री का के बयान पर पलटवार
उपमुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने जिले में जाम और खस्ताहाल सड़कों की स्थिति का जिक्र किया था. उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि पहले उन्हें अपने कार्यकाल का आत्मावलोकन कर लेना चाहिए, महापौर भी उनके घर से रही हैं.
साव ने कहा "मैं लगातार जिले के दौरे पर आ रहा हूं, आज भी मैं आया हुआ हूं. मेरी अधिकारियों से लगातार चर्चा होती रहती है, न सिर्फ कोरबा हम समूचे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं."
कोरबा को 73 करोड़ के विकासकार्यों की सौगात
वहीं उपमुख्यमंत्री साव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, दादरखुर्द में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है. गरीबों के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. जिनका सीधा लाभ आमजन को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आज कोरबा को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है. ऊर्जाधानी कोरबा निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है.
लखन लाल के कार्यों की सराहना की
उपमुख्यमंत्री ने मंत्री लखनलाल देवांगन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बीते ढाई वर्षों में जिले में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (एएचपी) के हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि आज केवल आवास की चाबी ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में नई खुशियों का भी प्रवेश हुआ है.
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री के मार्गदर्शन में जिले के विकास के लिए लगातार राशि उपलब्ध कराई जा रही है. वर्तमान में जिले में लगभग एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं. इनमें से कुछ पूर्ण भी हो गये हैं.
इन विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन
उपमुख्यमंत्री साव ने जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, उनमें दर्री बराज-कोहड़िया मार्ग स्थित बेलगरी नाला पर 9 करोड़ 11 लाख 68 हजार रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण. कुदमुरा-श्यांग मार्ग के गुरमा नाला पर 5 करोड़ 5 लाख 62 हजार रुपये, लेमरू-श्यांग मार्ग के लमटी नाला पर 3 करोड़ 74 लाख 34 हजार रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, नगर पालिक निगम क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु 90 लाख 96 हजार रुपये की लागत से दुकान निर्माण, बालको मार्ग (ढेंगुरनाला क्रॉसिंग) से दर्री मुख्य मार्ग तक 4 करोड़ 45 लाख 11 हजार रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण, वार्ड क्रमांक 31 में विभिन्न नाली एवं कलवर्ट निर्माण कार्य प्रमुख हैं.
घंटाघर चौक में स्थापित हुआ तिरंगा
उपमुख्यमंत्री साव ने आज वार्ड क्रमांक 27 स्थित घंटाघर चौक में स्थापित विशाल राष्ट्रीय ध्वज के लोकार्पण उपरांत तिरंगे का ध्वजारोहण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आन, बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा अब इस विशाल खम्बे पर पूरे गौरव के साथ लहराएगा और नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा.