छत्तीसगढ़ की तरक्की कांग्रेस से नहीं देखी जा रही: अरुण साव

कांग्रेस के आरोपों पर अरुण साव का जवाब: उपमुख्यमंत्री अरुण साव एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को कुम्हारी पहुंचे थे. यहां उन्होंने बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया. उसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साव ने कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कांग्रेसियों को ना बस्तर की चिंता है ना ही बस्तर के लोगों की चिंता है. ना छत्तीसगढ़वासियों की चिंता है. जब भी वे सत्ता में आए छत्तीसगढ़ को सिर्फ बर्बाद ही किया.

दुर्ग : कांग्रेस ने अपने पांच साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को केवल लूटा और विकास कार्यों को ठप कर दिया. छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ नशे का गढ़ बनाया. आज छत्तीसगढ़ की तरक्की कांग्रेस से देखी नहीं जा रही. ये बाते प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कुम्हारी में कही.

डिप्टी सीएम ने कहा आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर छत्तीसगढ़ की जनता को खुशहाल बनाने की दिशा में काम कर रही है.

5 करोड़ के लागत से बनने वाले कॉलेज का भूमिपूजन: कुम्हारी में महाविद्यालय के निर्माण को लेकर अरुण साव ने कहा अब तक महाविद्यालय का संचालन सामुदायिक भवन में किया जा रहा था, जिससे छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. नए भवन के निर्माण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा को नई दिशा प्राप्त होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके.

इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे. करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस महाविद्यालय के साथ-साथ 6 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया.