छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल, नितिन गडकरी से अरुण साव ने की 21 सड़कों के विकास की मांग

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है.

Arun Sao and Nitin Gadkari meet
अरुण साव और नितिन गडकरी की मुलाकात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 5:27 PM IST

रायपुर/ नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव मंगलवार को नई दिल्ली के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है. इस मुलाकात में अरुण साव ने प्रदेश की कई प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा की है. उन्होंने छत्तीसगढ़ की आठ सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है.

6 लेन सड़क के मंजूरी की मांग

डिप्टी सीएम अरुण साव ने नितिन गडकरी से बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव कम करने के लिए बायपास निर्माण की मांग की है. इसके अलावा रायपुर और बिलासपुर के बीच भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर के आरंग से बिलासपुर के दर्री तक 6-लेन सड़क मार्ग की मंजूरी की मांग की है. उन्होंने मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने का नितिन गडकरी से अनुरोध किया.

राज्य की कुल 21 सड़कों के विकास की मांग

डिप्टी सीएम अरुण साव ने नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के साथ ही 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया है.

नितिन गडकरी से मुलाकात में सड़कों को लेकर हुई चर्चा

नितिन गडकरी से मुलाकात में डिप्टी सीएम अरुण साव ने सड़कों को लेकर अहम मांगें की है. उन्होंने बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों के कारण यातायात के दबाव की बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताई. उन्होंने कहा कि यातायात बढ़ने की वजह से बिलासपुर में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है. उन्होंने इसके समाधान के लिए शहर के बाहर बाहर फोरलेन सड़क की मांग की है. यह सड़क हाईकोर्ट से बोदरी और सेंदरी तक 32 किलोमीटर के दायरे में होगा. उन्होंने इसके लिए बायपास की स्वीकृति देने की मांग नितिन गडकरी से की है. उन्होंने कहा कि यह बायपास बिलासपुर शहर के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क को रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

मुंबई-नागपुर समृद्धि सड़क मार्ग को लेकर बात

डिप्टी सीएम अरुण साव ने राज्य से खनिजों और सीमेंट के परिवहन को लेकर नितिन गडकरी से खास बात की है. उन्होंने मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग को ग्रीन फील्ड सड़क के रूप में रायपुर तक विस्तारित करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि रायपुर-नागपुर-मुंबई एक्सेस कंट्रोल 8-लेन कनेक्टीविटी से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर मांग

डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भारतमाला परियोजना को लेकर भी चर्चा की है. उन्होंने रायपुर के आरंग से बिलासपुर के दर्री तक लगभग 95 किमी 6-लेन मार्ग के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है. उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को बताया कि मौजूदा दौरा में रायपुर और बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा, लेकिन एक्सेस कंट्रोल नहीं होने के कारण राज्य की तीनों भारतमाला परियोजनाओं के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है. आरंग-दर्री मार्ग के निर्माण से रायपुर से बिलासपुर की दूरी एक घंटे में तय होगी तथा तीनों भारतमाला सड़कों के आपस में जुड़ जाने से सीधा संपर्क होगा, जिससे सभी तरह के परिवहन में समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी.

13 राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर बात

डिप्टी सीएम अरुण साव ने नितिन गडकरी से राज्य के 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राशि मंजूर करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का रास्ता खुलेगा.

