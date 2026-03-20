छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर अटैक, जल जीवन मिशन से ट्राइबल गेम्स तक गिनाई सरकार की उपलब्धियां
छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. उन्होंने साय सरकार की सफलताओं का जिक्र किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 3:44 PM IST
रायपुर:छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा. कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने केंद्र-राज्य के MoU, जल जीवन मिशन, सरगुजा ओलंपिक, नेशनल ट्राइबल गेम्स और आने वाले विधेयकों को लेकर विस्तार से जानकारी दी.
कांग्रेस पर सियासी हमला
पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब समाप्ति की ओर है और कई राज्यों में सिमट चुकी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई जगह तो कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा कि वह है कहां. साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनभावनाओं की कदर नहीं करती और केवल अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम करती है.
जल जीवन मिशन, केंद्र और राज्य के बीच ऐतिहासिक एमओयू
जल जीवन मिशन 2.0 (JJM 2.0) को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए MoU को साव ने ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि इस समझौते के दौरान केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.साव के मुताबिक, इस MoU से जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता आएगी और योजनाओं को नई गति मिलेगी.
सरगुजा ओलंपिक के आगाज का किया जिक्र
सरगुजा ओलंपिक के शुभारंभ को लेकर डिप्टी CM ने बताया कि अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजन शुरू होगा. उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए करीब साढ़े 3 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है. पहले विकासखंड और जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं हुईं है, अब संभाग स्तर पर तीन दिवसीय आयोजन होगा.
छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल ट्राइबल गेम्स
नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी को छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए साव ने कहा कि यह देश में पहली बार आयोजित हो रहा है.उन्होंने जानकारी दी कि 7 खेलों की प्रतियोगिताएं जगदलपुर, अंबिकापुर और रायपुर में आयोजित होंगी. करीब 3500 खिलाड़ी और खेल अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे.25 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मौजूद रहेंगे. तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं.
धुरंधर फिल्म विवाद पर कांग्रेस को घेरा
फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर कांग्रेस के विरोध पर साव ने कहा कि बिना देखे और समझे विरोध करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखती है और देशहित के एजेंडे पर काम नहीं करती.
सख्त परीक्षा कानून लाने की तैयारी
सदन में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर साव ने कहा कि PSC घोटाले और परीक्षाओं में गड़बड़ी की घटनाओं को देखते हुए सख्त कानून की जरूरत थी.उन्होंने बताया कि नया विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाएगा और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया.
महंगाई और LPG मुद्दा, कांग्रेस के प्रदर्शन पर जवाब
LPG और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम सामने आता है. उन्होंने कहा कि राज्य में कालाबाजारी पर लगातार कार्रवाई हो रही है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गैस और पेट्रोल की कोई कमी न हो.साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केवल राजनीति कर रही है और अपने शासनकाल को भी याद करे. डिप्टी CM अरुण साव के बयान से साफ है कि सरकार विकास योजनाओं और बड़े आयोजनों को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस पर लगातार आक्रामक रुख बनाए हुए है.