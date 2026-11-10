ETV Bharat / state

अरुण कुमार गुप्ता ने HERC के अध्यक्ष पद की शपथ ली, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हरियाणा निवास में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई

अरुण कुमार गुप्ता ने HERC के अध्यक्ष पद की शपथ ली ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने आज हरियाणा निवास में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने उन्हें अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई. इस अवसर पर गुप्ता ने आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.