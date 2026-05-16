ETV Bharat / state

अरुण देव गौतम बने छत्तीसगढ़ के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक, अब तक कार्यवाहक के तौर पर कर रहे थे काम

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार राज्य के लिए पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के नाम की घोषणा कर दी. 16 मई को छत्तीसगढ़ के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में, 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण देव गौतम को पुलिस महानिदेशक बनाया गया है. इससे पहले अरुण देव गौतम प्रभारी पुलिस महानिदेशक के तौर पर छत्तीसगढ़ का काम-काज देख रहे थे.

14 महीने रहे प्रभारी DGP

छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम बनाए गए हैं जो पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक होंगे. हालांकि अरुण देव गौतम ही छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक का काम देख रहे हैं, लेकिन वह पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर नहीं नियुक्त किए गए थे. अरुण देव गौतम पिछले 14 महीने से छत्तीसगढ़ के प्रभारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर काम देख रहे थे और उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी कौन होगा, इसकी चर्चा भी खूब हो रही थी. इस बात को लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काफी किरकिरी भी होती थी. आलोचना में ये कहा जाता था कि सरकार एक पूर्ण कई पुलिस महानिदेशक नहीं दे पा रही है. हालांकि सरकार ने अब अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रमुख बना दिया है.