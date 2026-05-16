अरुण देव गौतम बने छत्तीसगढ़ के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक, अब तक कार्यवाहक के तौर पर कर रहे थे काम
अरुण देव गौतम की गिनती तेजतर्रार पदाधिकारी के तौर पर होती है. 2010 में भारतीय पुलिस पदक, 2018 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 1:53 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार राज्य के लिए पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के नाम की घोषणा कर दी. 16 मई को छत्तीसगढ़ के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में, 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण देव गौतम को पुलिस महानिदेशक बनाया गया है. इससे पहले अरुण देव गौतम प्रभारी पुलिस महानिदेशक के तौर पर छत्तीसगढ़ का काम-काज देख रहे थे.
14 महीने रहे प्रभारी DGP
छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम बनाए गए हैं जो पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक होंगे. हालांकि अरुण देव गौतम ही छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक का काम देख रहे हैं, लेकिन वह पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर नहीं नियुक्त किए गए थे. अरुण देव गौतम पिछले 14 महीने से छत्तीसगढ़ के प्रभारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर काम देख रहे थे और उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी कौन होगा, इसकी चर्चा भी खूब हो रही थी. इस बात को लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की काफी किरकिरी भी होती थी. आलोचना में ये कहा जाता था कि सरकार एक पूर्ण कई पुलिस महानिदेशक नहीं दे पा रही है. हालांकि सरकार ने अब अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रमुख बना दिया है.
जानिए कौन हैं अरुण देव गौतम
छत्तीसगढ़ के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ कैडर के पुलिस पदाधिकारी हैं. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले अरुण देव गौतम की गिनती अनुभवी और तेजतर्रार पदाधिकारी के तौर पर की जाती है. छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक गृह सचिव के तौर पर उन्होंने काम-काज देखा है. शासन और पुलिस प्रशासन दोनों उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. साथ ही एक मजबूत फैसले लेने वाले अधिकारी भी माने जाते हैं. अरुण देव गौतम को उनके सेवाकाल के दौरान कई बार सम्मान भी मिला है. 2010 में भारतीय पुलिस पदक और 2018 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है.
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