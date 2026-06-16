चतुर्वेदी बोले- पंचायत को नई जनगणना के आधार पर मिले फंड, जनप्रतिनिधियों से संवाद में मिले सुझाव
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पंचायत राज के प्रतिनिधियों से किया संवाद.
Published : June 16, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर: पंचायत राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मंगलवार को पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया. सचिवालय स्थित पंचायत भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव आए.
संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधि सुझाव दिए कि पंचायत को वित्तीय संसाधन का आवंटन नई जनगणना के आधार पर किया जाए, ताकि वर्तमान जनसंख्या और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप फंड उपलब्ध हो सके.
चतुर्वेदी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों का मानना है की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाने वाला फंड वितरण कई बार वास्तविक जरूरत को पूरा नहीं कर पता है. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिए हैं कि कई बार पंचायत में किसी योजना में अगर फंड की जरूरत नहीं है तो उस फंड को दूसरे कामों पर खर्च किया जाए, ताकि विकास के काम लगातार होते रहे.
पंचायतों में प्रवर्तन एजेंसी का गठन हो : अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि पंचायतों में सबसे बड़ी समस्या जमीनों पर अतिक्रमण के मामले हैं. उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी एक सुझाव सामने आया है कि जिस तरह से शहरों में अतिक्रमण हटाने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसियां होती है, इस तरह पंचायतों में भी एनफोर्समेंट एजेंसी का गठन हो, ताकि समय-समय पर अतिक्रमण को हटाया जाए.
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उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी सुझाव आए कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाए. जो पंचायत विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए जिससे अन्य पंचायत भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित हो और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल विकसित हो. चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं.
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद उन जमीनों पर वृक्षारोपण किया जाए और ऐसे पौधों को प्राथमिकता दी जाए जो भविष्य में उपयोगी साबित हो, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक को सामाजिक लाभ मिल सके. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
ई-पंचायत व्यवस्था का विस्तार : चतुर्वेदी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन व्यवस्था ई-विस्तार और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव दिया गया है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पंचायत संबंधित सभी सेवाएं, योजनाएं, सुविधा एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की बात की गई है, जिससे कि आमजन को और पंचायत प्रतिनिधियों दोनों को सुविधा मिल सके.
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चतुर्वेदी का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान आए सुझावों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस विषय पर एक रिपोर्ट पहले ही राज्य सरकार को भेजा जा चुकी है, जबकि संवाद के दौरान प्राप्त नए सुझावों को आगामी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा.