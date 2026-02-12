अरुण चतुर्वेदी का पलटवार, कहा–ट्वीट–ट्वीट खेलने की बजाय, विधानसभा में आकर बैठें गहलोत, तो पता चले
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि कर्ज का बोझ अभी की बात नहीं. यह पिछली सरकारों के समय से है.
Published : February 12, 2026 at 6:51 PM IST
अजमेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ईआरसीपी को लेकर दिए गए बयान पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया है. चतुर्वेदी ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर सरकार पहले ही बजट का प्रावधान कर चुकी है. पूर्व सीएम गहलोत विधानसभा नहीं आते हैं और केवल ट्विट–ट्विट खेलते हैं. बेहतर है कि गहलोत इधर–उधर घूमने की बजाय विधानसभा में बैठें और बात करें. चतुर्वेदी गुरुवार को अजमेर में थे. यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बजट को लेकर चर्चा की.
राजस्थान में 9वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता में सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला. चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत इधर–उधर घूमने की बजाय विधासभा में बैठें. गहलोत विधानसभा आते नहीं हैं, केवल ट्वीट–ट्वीट खेलते हैं. ईआरसीपी के बजट का प्रावधान हो चुका है और डीपीआर बन चुकी है. ईआरसीपी में काम जारी है और एक डेम का काम तो पूरा भी होने जा रहा है. इसलिए बेहतर होगा कि गहलोत राजस्थान के बाहर इधर-उधर घूमने और ट्वीट–ट्वीट खेलने की बजाय विधानसभा में आकर बैठें, तो उन्हें पता चले.
पढ़ें: बजट पर बयानबाजी: भाजपा का कांग्रेस पर तंज, होटलों में बंद रहने वालों को बोलने का हक नहीं
ब्रह्म कॉरिडोर पर बोले, 5 वर्ष का है संकल्प पत्र: बजट में जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर कोई जिक्र नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी एक मंदिर को लेकर घोषणा नहीं की है. बल्कि सभी मंदिरों के विकास को लेकर बजट में घोषणा की गई है. चतुर्वेदी ने कहा कि 5 वर्ष का संकल्प पत्र है. चुनाव के मैदान में आएंगे, तब संकल्प पत्र पर जवाब देंगे. सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में 70 फीसदी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. पुष्कर में ब्रह्मा कॉरिडोर का जवाब तब देंगे, जब (परीक्षा) चुनाव आएंगे.
पढ़ें: बजट को लेकर गहलोत का हमला, बोले- कोई बड़ी घोषणा नहीं, ईआरसीपी का जिक्र तक नहीं
टैक्स नहीं बढ़ाकर अन्य माध्यमों से बढ़ाएंगे आय: बातचीत में चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार अपने आय के साधन बढ़ाएगी और खर्चों को कम करते हुए बजट घोषणा पर काम करेगी. राजस्थान की जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास की किया जाएगा. चतुर्वेदी ने कहा कि निश्चित रूप से कर्ज का बोझ फिलहाल बढ़ेगा, लेकिन यह अभी की बात नहीं है. यह कर्ज पिछली सरकारों के समय से प्रदेश पर चला आ रहा है. उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन के कारण ही केंद्र सरकार कहती है कि विगत दो वर्षों में राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति की आय और प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ी है. चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि बिना टैक्स बढ़ाए और लगाने के अलावा भी आय बढ़ाने के अन्य कई साधन हैं.
पढ़ें: राजस्थान बजट 2026: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, भजनलाल सरकार का बजट पूरी तरह से निराशाजनक
'विकसित भारत 2047 की संकल्पना का रोड मैप': बातचीत में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान का बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाए के सिद्धांत को पूरा करने वाला है. यह बजट 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का रोड मैप है. राजस्थान का आधारभूत ढांचा, मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा तीनों क्षेत्र में भी बजट में प्रावधान किया गया है. पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का प्रवधान करते हुए वर्ष 2047 के विकसित भारत में राजस्थान के पंहुचने का यह रोड मैप है.