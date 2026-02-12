ETV Bharat / state

अरुण चतुर्वेदी का पलटवार, कहा–ट्वीट–ट्वीट खेलने की बजाय, विधानसभा में आकर बैठें गहलोत, तो पता चले

अजमेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ईआरसीपी को लेकर दिए गए बयान पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया है. चतुर्वेदी ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर सरकार पहले ही बजट का प्रावधान कर चुकी है. पूर्व सीएम गहलोत विधानसभा नहीं आते हैं और केवल ट्विट–ट्विट खेलते हैं. बेहतर है कि गहलोत इधर–उधर घूमने की बजाय विधानसभा में बैठें और बात करें. चतुर्वेदी गुरुवार को अजमेर में थे. यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बजट को लेकर चर्चा की.

राजस्थान में 9वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता में सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला. चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत इधर–उधर घूमने की बजाय विधासभा में बैठें. गहलोत विधानसभा आते नहीं हैं, केवल ट्वीट–ट्वीट खेलते हैं. ईआरसीपी के बजट का प्रावधान हो चुका है और डीपीआर बन चुकी है. ईआरसीपी में काम जारी है और एक डेम का काम तो पूरा भी होने जा रहा है. इसलिए बेहतर होगा कि गहलोत राजस्थान के बाहर इधर-उधर घूमने और ट्वीट–ट्वीट खेलने की बजाय विधानसभा में आकर बैठें, तो उन्हें पता चले.

ब्रह्म कॉरिडोर पर बोले, 5 वर्ष का है संकल्प पत्र: बजट में जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर कोई जिक्र नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी एक मंदिर को लेकर घोषणा नहीं की है. बल्कि सभी मंदिरों के विकास को लेकर बजट में घोषणा की गई है. चतुर्वेदी ने कहा कि 5 वर्ष का संकल्प पत्र है. चुनाव के मैदान में आएंगे, तब संकल्प पत्र पर जवाब देंगे. सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में 70 फीसदी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. पुष्कर में ब्रह्मा कॉरिडोर का जवाब तब देंगे, जब (परीक्षा) चुनाव आएंगे.