ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट पर बोले अरुण चतुर्वेदी, '2014 के बाद का भारत है, चुन-चुन कर जवाब देंगे'

चतुर्वेदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि देश में अशांति फैलाने वाले किसी भी तत्व को उसकी जाति, धर्म या समाज से नहीं, बल्कि उसके अपराध से पहचाना जाएगा. केंद्र सरकार ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. वहीं, पंचायती राज संस्थाओं पर उन्होंने कहा कि आज का दौर ऐसा है, जब गांव और पंचायतों को केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने स्ववित्तीय संसाधन खड़े करने की दिशा में काम करना होगा. इसके लिए जनता की सहभागिता और वित्तीय जागरूकता दोनों जरूरी हैं.

भरतपुर: राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवादियों और अलगाववादी तत्वों को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि मैं उन्हें साफ कह देना चाहता हूं कि भूल जाएं, यह 2014 के बाद का भारत है. अब चुन-चुन कर निकालेंगे और चुन-चुन कर जवाब देंगे. उन्होंने यह टिप्पणी भरतपुर में आयोजित वित्त आयोग की संभागीय बैठक के बाद की, जहां पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और आत्मनिर्भरता पर विस्तृत चर्चा हुई.

ये मिले सुझाव: चतुर्वेदी ने कहा कि पंचायतों को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना अब आवश्यकता बन चुका है. जल जीवन मिशन (जेजेएम) के सुचारु संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी सबसे बड़ी बाधा बताई गई. आयोग को सुझाव मिला कि जब तक पंचायतों को तकनीकी स्टाफ नहीं मिलेगा, वे योजनाओं को प्रभावी ढंग से नहीं चला पाएंगी. चतुर्वेदी ने कहा कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में इन सुझावों को शामिल करेगा और सरकार को सिफारिश करेगा कि तकनीकी विशेषज्ञता और आईटी सपोर्ट पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराए जाए. कई सरकारी संपत्तियों के निर्माण के लिए फंड देने की बजाय मेंटेनेंस के लिए भी विशेष फंड बनाने के सुझाव को स्टेट फाइनेंस कमीशन (एसएफसी) की सिफारिशों में शामिल किए जाने की बात कही गई.

पढ़ें: ग्राम पंचायतों में सफाई के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो— दिलावर

सफाई, नाली और वॉटर ब्लॉकेज: बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों की सफाई, जल निकासी और वॉटर ब्लॉकेज जैसी समस्याओं को सबसे गंभीर स्थानीय मुद्दे बताया गया. प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि गांवों में खरंजा निर्माण (ईंट या पत्थर से बने रास्ते) और उनके नियमित मेंटेनेंस के लिए फंडिंग की व्यवस्था हो. चतुर्वेदी ने कहा कि ग्रामीण सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पंचायत स्तरीय सफाई फंड जैसे उपायों पर विचार होगा. चतुर्वेदी ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि एसएफसी का पैसा समय पर पंचायतों तक पहुंचे, ताकि योजनाओं में विलंब न हो. उन्होंने बताया कि आयोग का गठन 1 अगस्त को हुआ था और मात्र एक महीने में 2 सितंबर को, आंतरिक रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा को भेज दी गई.

पढ़ें: ग्रामीण राजस्थान में भी चलेगा स्वच्छता अभियान, टेंडर पर होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती

आत्मनिर्भरता के लिए सौर ऊर्जा जैसे उपाय: चतुर्वेदी ने कहा कि ग्रामीण पंचायतें सौर ऊर्जा का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं. अगर एक गांव सोलर यूनिट लगाकर स्ट्रीट लाइट्स या कुछ घरों को बिजली दे, तो इससे गांव का बिजली खर्च भी घटेगा और अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनेगा. भरतपुर जिले की उच्चैन की एक एसडीएम द्वारा एक सदस्य के खिलाफ दर्ज मामले और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कार्रवाई की मांग पर उन्होंने कहा कि विषय हमारे संज्ञान में है. जहां उपयुक्त होगा, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी.