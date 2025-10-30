ETV Bharat / state

गहलोत के आरोप पर चतुर्वेदी का पलटवार, कहा- कांग्रेस घोटालों की जननी, सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली

जयपुर: विधानसभा के चुनाव भले ही बिहार में हो रहे हों, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर राजस्थान में गरमाया हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और भाजपा सरकार पर धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया तो पलटवार में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी उत्तर आए. बुधवार देर रात को अरुण चतुर्वेदी ने बयान जारी कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया और कहा कि गहलोत खुद के काले कारनामे भूल रहे, कांग्रेस घोटालों की जननी है. पिछली कांग्रेस सरकार में जनता की नहीं, सत्ता की चिंता थी.

सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली: राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यक्तव्य ‘‘सौ-सौ चूहें खाकर बिल्ली हज को चली’’ के मुहावरे को चरितार्थ करता है. उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाकर देश को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं.