गहलोत के आरोप पर चतुर्वेदी का पलटवार, कहा- कांग्रेस घोटालों की जननी, सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी का अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया.

डॉ. अरुण चतुर्वेदी
डॉ. अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 7:19 AM IST

2 Min Read
जयपुर: विधानसभा के चुनाव भले ही बिहार में हो रहे हों, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर राजस्थान में गरमाया हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और भाजपा सरकार पर धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया तो पलटवार में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी उत्तर आए. बुधवार देर रात को अरुण चतुर्वेदी ने बयान जारी कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया और कहा कि गहलोत खुद के काले कारनामे भूल रहे, कांग्रेस घोटालों की जननी है. पिछली कांग्रेस सरकार में जनता की नहीं, सत्ता की चिंता थी.

सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली: राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यक्तव्य ‘‘सौ-सौ चूहें खाकर बिल्ली हज को चली’’ के मुहावरे को चरितार्थ करता है. उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाकर देश को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं.

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- गहलोत के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, कहा-संविधान की हत्या कांग्रेस ने की, वे अपने गिरेबां में झांककर देखें

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि अशोक गहलोत अपनी सरकार में 5 साल तक जल जीवन मिशन में हुए घोटालों को भूल गए हैं. गहलोत के मुख्यमंत्री रहते डीओआईटी विभाग में पैसों का जखीरा मिला. कांग्रेस की सरकार जनता की चिंता को छोड़ लगातार दो साल तक विभिन्न होटलों में बैठी रही और पैसों का दुरुपयोग करके सत्ता बचाने के प्रयास करते रहे. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के कालखंड में साल 1950 के जीप घोटाले से लेकर अलग-अलग घोटालों में कांग्रेस पार्टी हमेशा शामिल रही. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास रखती है.

जल जीवन मिशन घोटाला
ARUN CHATURVEDI
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गहलोत का बीजेपी पर धनबल का आरोप
ARUN CHATURVEDI ON GEHLOT

