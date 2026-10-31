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'गहलोत सिर्फ बयानबाजी न करें, आरोपों को कानूनी मंच पर ले जाएं', अरुण चतुर्वेदी

कार्यक्रम में अरुण चतुर्वेदी का किया स्वागत ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शनिवार को उदयपुर में कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा. भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस के लोकतंत्र बचाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज' को चली. उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का उल्लंघन करने, एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया.