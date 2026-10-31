'गहलोत सिर्फ बयानबाजी न करें, आरोपों को कानूनी मंच पर ले जाएं', अरुण चतुर्वेदी
चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा ने 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू किया है.
Published : October 31, 2026 at 7:27 PM IST
उदयपुर : राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शनिवार को उदयपुर में कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा. भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस के लोकतंत्र बचाने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज' को चली. उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का उल्लंघन करने, एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया.
गहलोत को कानूनी मंच पर आरोप रखने की सलाह : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कानून-व्यवस्था की समझ रखते हैं. यदि वे अपने आरोपों को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें उचित कानूनी मंच पर रखकर मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए.
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कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप : चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया और धारा 356 के तहत करीब 93 बार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया. उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला और अखबारों पर सेंसरशिप लागू की. उन्होंने कहा कि आज वही कांग्रेस चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाकर लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रही है.
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'1300 आपत्तियां भी दर्ज नहीं करवा सकी कांग्रेस' : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) पर चतुर्वेदी ने कहा कि देश में चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता रहा है. उनके अनुसार, आजादी के बाद यह 12वीं बार हो रहा है. इससे पहले 10 बार कांग्रेस सरकारों के दौरान और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय यह प्रक्रिया हुई थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-1) हैं. इसके बावजूद अभियान के दौरान 1300 आपत्तियां भी दर्ज नहीं करवा पाए. चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा ने 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू किया है.
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नसीरुद्दीन शाह के बयान पर भी हमला : अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के खुद को 'दिमागी नक्सल' बताने वाले बयान पर चतुर्वेदी ने कहा कि कुछ लोग खुद को अर्बन नक्सलवादी कहलवाते हैं और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने शाह से कहा कि वे तय करें कि उन्हें भारत और संविधान से प्रेम है या नहीं. यदि नहीं, तो वे अपना रास्ता स्वयं चुनें.
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