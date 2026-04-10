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चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी? जीजा अरुण भारती का खुलासा

बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसको लेकर जमुई सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है. पढ़ें.

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जमुई सांसद अरुण भारती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 1:03 PM IST

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जमुई: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है. इसके साथ ही बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इसी बीच जमुई सांसद और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है.

अरुण भारती का बड़ा बयान: जमुई और मुंगेर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद अरुण भारती ने परिसदन से निकलते वक्त मीडिया के सवालों का जवाब दिया. बिहार का अगल मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमलोग हमारे नेता चिराग पासवान को आने वाले समय में बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं. इसके लिए हमलोग प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा.

अरुण भारती का बड़ा बयान (ETV Bharat)

एक युग का अंत: नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने को लेकर अरुण भारती ने कहा, "मैं ये जरूर कहूंगा कि एक युग का अंत हो रहा है, लेकिन इसी युग ने बिहार को 'जंगलराज' से निकाला और विकास के राह पर आगे बढ़ाया. उसी राह पर एनडीए आगे मजबूती से चलने के लिए एकदम स्पष्ट है.

"एलजेपीआर यूपी में अपनी स्वतन्त्र पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रही है. इसको लेकर संगठन की मजबूती, चुनाव की रणनीति और तैयारी को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं. वहां का प्रभारी होने के नाते मैं लगातार उत्तरप्रदेश जा रहा हूं. लोगों से बात कर रहा हूं. संगठन में समीक्षा करके और बेहतर क्या हो सकता है, उसपर काम हो रहा है."- अरुण भारती, जमुई सांसद

पार्टी के विस्तार की कोशिश: उन्होंने आगे कहा कि यूपी में पार्टी खुदको मजबूत कर रही है. आने वाले समय में सीटों को लेकर दावेदारी चिराग पासवान के निर्देश के अनुसार तय होगा. हमलोग चाहते हैं कि पार्टी का अन्य राज्यों में भी विस्तार हो. इसको लेकर चिराग पासवान से बात की जाएगी.

विपक्ष पर तंज: 11 अप्रेल से विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का पटना में जुटान कार्यक्रम को लेकर जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा, ' जनता में विश्वास बनाने के लिए अगर बिहार आते हैं, तो उनको जरूर आना चाहिए. चुनाव में जो करारी हार मिली है. जनता ने उनको नकार दिया है. जनता में विश्वास जमाने के लिए कोशिश करनी चाहिए. बिहार को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए. साथ ही साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जरूर प्रेरित करें कि सदन में आकर वो जनता की बात रखें.

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