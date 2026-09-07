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जबलपुर के कलाकारों के गुरु हैं देवेंदर सिंह, कोरोना काल में तराशे कई हीरे, आज देश-विदेश में फेमस

देवेन्दर सिंह ग्रोवर ने नाट्य और संगीत के सैकड़ों कलाकारों को दिलाया मंच, कोरोना काल से शुरू हुआ था अनोखा सफर, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

ART MUSIC TEACHER DEVENDER SINGH
जबलपुर के कलाकारों के गुरु हैं देवेंदर सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 2:50 PM IST

5 Min Read
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जबलपुर : जबलपुर के कलाकार देवेन्दर सिंह ग्रोवर इन दिनों चर्चा में है. लोकनाट्य संस्था और श्री जानकी बैंड के जरिए उन्होंने सैकड़ों कलाकारों को नाटक और संगीत की ऐसी शिक्षा दी है कि आज उनके मार्गदर्शन में कई कलाकार देश-दुनिया में नाम कमा रहे हैं. देवेंद्र सिंह ग्रोवर ने खुद लोक कला में मास्टर्स तक की पढ़ाई की और उसके बाद कई मंचों पर अभिनय किया. अब उनके मार्गदर्शन में जबलपुर के कलाकारों की एक नई पीढ़ी ने इस क्षेत्र में खास जगह बनाई है.

हाल ही में जबलपुर के श्री जानकी बैंड ने जब 'खूब लड़ी मर्दानी' पर अपनी प्रस्तुति दी तो सोशल मीडिया पर इसके खूब वीडियो सर्कुलेट हुए, जिसके बाद कविता के इस नए संगीतबद्ध रूप को लाखों लोगों ने सुना. आज यह प्रस्तुति श्री जानकी बैंड के लगभग हर कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बन चुकी है और इसी के साथ सामने नाम आता है देवेंदर सिंह ग्रोवर का जिन्होंने श्री जानकी बैंड का मार्गदर्शन किया.

Jabalpur famous Art Teacher
देवेन्दर सिंह ग्रोवर ने तैयार की कलाकारों की नई पीढ़ी (Etv Bharat)

कोरोना काल में हुई थी बैंड की शुरुआत

जबलपुर का श्री जानकी बैंड कॉलेज जाने वाली छात्राओं का संगीत समूह है. इसकी शुरुआत कोरोना काल में हुई. उस समय जब कॉलेज और सार्वजनिक कार्यक्रम बंद थे और छात्राएं घरों में थीं, तब लोक कलाकार देवेन्दर सिंह ग्रोवर और उनके कुछ साथियों ने इन छात्राओं को एक मंच पर जोड़ने का प्रयास किया. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगीत की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे यह प्रयास एक व्यवस्थित बैंड का रूप लेता गया.

आज श्री जानकी बैंड ने देशभर में अपनी पहचान बनाई है. बैंड लोकगीत, लोकसंगीत और विभिन्न पारंपरिक संगीत विधाओं की प्रस्तुतियां करता है. सरकारी मंचों पर बैंड के ढाई सौ से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं, जबकि कुल मिलाकर 500 से अधिक कार्यक्रमों में इसकी प्रस्तुतियां दी जा चुकी हैं.

देवेन्दर सिंह ग्रोवर ने तैयार की नई पीढ़ी

श्री जानकी बैंड को इस मुकाम तक पहुंचाने में लोक कलाकार देवेन्दर सिंह ग्रोवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. देवेन्दर बताते हैं कि वे कॉलेज के समय से ही कला से जुड़े रहे हैं. सिख परिवेश में पले-बढ़े होने के बावजूद उन्होंने बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अपनी कला का हिस्सा बनाया. इसके अलावा वे शेला और राई जैसे लोकनृत्यों के भी कलाकार हैं. केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रक्रिया और प्रशिक्षण के बाद उन्हें इन लोक कलाओं के कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति मिली.

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कोरोना काल में हुई थी श्री जानकी बैंड की शुरुआत (Etv Bharat)
देवेन्दर सिंह के अनुसार, '' हमने अपनी संस्था नाट्य लोक संस्था के माध्यम से 400 से अधिक कलाकारों को लोकगीत और लोकनृत्य का प्रशिक्षण दिया है. वर्ष 2002 से यह सिलसिला लगातार चलता रहा. नई पीढ़ी के कलाकार संस्था से जुड़ते रहे और उन्हें लोककलाओं को सीखने के साथ-साथ मंच और आर्थिक सहयोग भी मिलता रहा.'' देवेन्दर बताते हैं कि अब तक 35 से अधिक कॉलेज छात्राओं को बैंड के माध्यम से संगीत सीखने, अभ्यास करने और मंच पर प्रस्तुति देने का अवसर मिला है.

'मंच नहीं था, जानकी बैंड ने पहचान दी'

बैंड से जुड़ी भावना विश्वकर्मा बताती हैं, '' मैंने संगीत में मास्टर्स तक की पढ़ाई की, लेकिन मेरे पास अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए कोई मंच नहीं था. श्री जानकी बैंड ने न केवल मंच दिया, बल्कि लोकगीत और भजन की परंपरा से भी जोड़ा. अब नियमित रूप से प्रस्तुति देने का अवसर मिलता है और संगीत के माध्यम से आर्थिक लाभ भी हो रहा है.'' देवेन्दर सिंह ग्रोवर अब बैंड से जुड़ी नई छात्राओं को केवल गायन ही नहीं, बल्कि वाद्य यंत्रों की शिक्षा भी देने पर जोर दे रहे हैं. छात्राओं को सरोद, वायलिन और गिटार जैसे वाद्य यंत्र सीखने का अवसर दिया जा रहा है.

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देवेन्दर बताते हैं कि जो वाद्य यंत्र वे स्वयं सिखा सकते हैं, उनका प्रशिक्षण वे देते हैं. जिन वाद्य यंत्रों की शिक्षा वे स्वयं नहीं दे पाते, उनके लिए छात्राओं को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ा जाता है. जरूरत पड़ने पर सीखने के लिए वाद्य यंत्र भी उपलब्ध करवाए जाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि बैंड छोड़ने के बाद कुछ छात्राओं ने वाद्य यंत्र वापस नहीं किए. लेकिन जब उन्हीं वाद्य यंत्रों को सीखकर और बजाकर उन्होंने कमाई शुरू की, तो बाद में उन्होंने उनकी कीमत वापस लौटा दी.

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श्री जानकी बैंड और देवेंदर सिंह की कहानी केवल कुछ छात्राओं के संगीत समूह की कहानी नहीं है. यह उस लोकपरंपरा को बचाने की कोशिश भी है, जो आधुनिक मनोरंजन के दौर में धीरे-धीरे पीछे छूट रही है.

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