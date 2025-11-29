रायबरेली में ओवरलोड ट्रकों से उगाही; भ्रष्टाचार में लिप्त ARTO की महिला अफसर और ड्राइवर सस्पेंड
रायबरेली का पूरा एआरटीओ विभाग मिलकर कर रहा था अवैध वसूली, एआरटीओ समेत 29 के खिलाफ केस दर्ज
Published : November 29, 2025 at 2:38 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 3:37 PM IST
रायबरेली: जिले में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई हुई है. जिले के एआरटीओ विभाग में तैनात यात्री कर अधिकारी रेहाना बानो और एआरटीओ के चालक मो. नौशाद को विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश परिहवन आयुक्त किंजल सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने और एफआईआर दर्ज होने के बाद यात्री कर अधिकारी रेहाना बानो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन के दौरान रेहाना परिवहन आयुक्त मुख्यालय से संबंध रहेंगी. इसके साथ ही मुख्यालय में तैनात उप परिवहन आयुक्त विजय सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे.
वहीं, वहीं, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश की ओर से आदेश जारी कर एआरटीओ के ड्राइवर मो. नौशाद (प्रवर्तक) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए मुख्यालय से संबंध कर दिया है. इसके साथ ही परिवहन आयुक्त (नगर परिवहन) वीके सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो एक महीने में रिपोर्ट देंगे.
5 हजार रुपये तक वसूलीः दरअसल, जिले में ओवरलोड वाहनों को पास करने के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था. इस पर एसटीएफ ने बीते दिनों अचानक छापा मारकर कार्रवाई की थी. इस दौरान लोकेटरों के मोबाइल से 114 वाहनों की सूची मिली थी. जिसमें प्रति वाहन 5000 रुपये तक की अवैध वसूली होती थी. जांच के बाद एसटीएफ इंस्पेक्टर ने लालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी.
19 लोगों पर केसः पुलिस और एसटीएफ द्वारा अभी तक इस मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हाल ही में पकड़े गए आरोपियों की पहचान महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू निवासी खान जहांपुर बखरी थाना डीह और जितेंद्र सरोज निवासी उदयपुर थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ़ के रूप में हुई. ARTO के कई कर्मियों समेत 19 पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.
एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा के मुताबिक, 24 नवंबर सोमवार देर रात सई नदी पुल के पास परशदेपुर में छापा मारकर अवैध वसूली गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था. बालू, गिट्टी और मोरंग से भरे ओवरलोड डंपर व ट्रकों को दूसरे जिलों में पास कराने के लिए आरटीओकर्मियों द्वारा अवैध वसूली कराई जा रही थी. हर गाड़ी से 5000 रुपये वसूले जा रहे थे.
दलालों ने नेटवर्क का किया खुलासाः बता दें कि ओवरलोड ट्रकों को जनपद में इंट्री के नाम पर दलाल एआरटीओ अधिकारियों के साथ सेटिंग करके ट्रक मालिकों से एक रकम लेते थे. जिससे वे बेधड़क रूप से रायबरेली में आते थे और उनके ऊपर कोई चालान नहीं होता था. खूफिया जानकारी जब एसटीएफ को लगी तो रंगे हाथ दो दलालों को पकड़ा था. जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा पूछताछ में किया था.
