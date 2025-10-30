ETV Bharat / state

लखनऊ में ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों की जांच; मानक के विपरीत मिली बसों पर होगा एक्शन

लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव बंसल ने बताया कि जांच अभियान के दौरान 36 बसों की जांच की गई है.

लखनऊ में ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों की जांच.
लखनऊ में ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों की जांच.. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 12:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने और मानकों के विपरीत चलने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्किंग में देश के विभिन्न राज्यों को जाने वाली टूरिस्ट बसों की जांच की गई. आरटीओ अधिकारियों ने पार्किंग में ही जांच-पड़ताल की और मानकों के विरुद्ध चल रही बसों पर एक्शन की भी तैयारी है. इससे बस संचालकों में हड़कंप मचा रहा.

लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव बंसल ने बताया कि जांच अभियान के दौरान 36 बसों की जांच की गई है. इसमें 30 बसें मानक के अनुरूप पाई गईं. 6 बसों में तकनीकी रूप से खामियां मिलीं. इनमें इमरजेंसी एग्जिट का सही स्थान पर या सही आकार में न होना पाया गया है. तीन बसों में फायर एक्सटिंग्विशर मानक के अनुरूप नहीं मिले. सीट स्लीपर क्षमता मानक के अनुसार नहीं होना भी पाया गया है.

उन्होंने बताया कि लखनऊ आरटीओ संजय तिवारी और आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय के नेतृत्व में प्रवर्तन दस्ते ने एक-एक बसों की जांच की. बसों में कई तरह की खामियां मिलीं तो मौके पर ही टीम ने चालान की कार्रवाई भी की. सुबह से लेकर शाम तक 36 से बसों की जांच की गई.

मानक के विपरीत चल रही बसों पर होगा एक्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

क्यों की जा रही बसों की जांच: अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में लखनऊ और अन्य जिलों में हुए बस हादसों के बाद परिवहन विभाग ने फैसला किया कि टूरिस्ट बसों की बारीकी से जांच हो. इसी क्रम में बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्किंग संख्या सात में आरटीओ संजय तिवारी, आरटीओ (एनफोर्समेंट) प्रभात पांडेय, एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव बंसल, पीटीओ अनीता वर्मा, पीटीओ मनोज भारद्वाज और दो एमवीआई मौके पर पहुंचे.

पार्किंग में दर्जनों टूरिस्ट बसें खड़ी थीं. आरटीओ टीम ने एक-एक बस की चेकिंग की. तब सामने आया कि कागज पर जो बसें दर्ज हैं, जमीन पर उसका पूरा सीन ही बदला हुआ है. बसों के अंदर मनमाने ढंग से सीटें लगाई गई हैं. बस का आकार भी बदल दिया गया है. बस की लंबाई भी बस मालिकों ने अपने आप बढ़ा ली. बसों में आग लगने की घटनाओं के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया है. फायर एक्सटिंग्विशर बसों में मिले, लेकिन ज्यादातर एक्सपायर थे.

बसों में नहीं मिले एग्जिट गेट: तीन बसों में इमरजेंसी गेट नहीं था. कई बसों में हैमर की व्यवस्था नहीं थी, जिससे बस में कोई घटना होने पर शीशे को तोड़ा जा सके. ऐसी बसों को प्रवर्तन टीम ने चिह्नित करते हुए चालान किया.

इसके अलावा जिस राज्य में यह बसें रजिस्टर्ड हैं, उनकी कमियों को बताकर संबंधित राज्य के परिवहन विभाग को कार्रवाई के लिए सूचना दी जा रही है. इसके बाद भी कमियां नहीं सुधरी तो सीधे बसों को सीज किया जाएगा.

क्या बोले आरटीओ लखनऊ: आरटीओ संजय तिवारी ने बताया कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट बस चल रही हैं, उनसे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. हमने प्लान किया कि ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर सात में जो बसें पार्क होती हैं, उनकी जांच करेंगे.

एनफोर्समेंट के दौरान रोड पर चेकिंग होती है, तो मानकों के हिसाब से बसें चेक नहीं हो पातीं. वहां पर हमारे टेक्निकल अफसर नहीं रहते हैं. इस वजह से हमने तीन टीमें बनाई. इसमें तीन आरआई और तीन पीटीओ हैं, जिन्होंने बस बॉडी कोड के अनुसार चेकिंग की. जो भी कमी पाई जा रही है, उसे ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी को लिखेंगे. बस की फिटनेस रद्द करने के साथ ही बड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा.

संबंधित अथॉरिटी को रिपोर्ट: आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि जो गाड़ियां पार्किंग में चेक हुईं, इनकी रिपोर्ट कंपाइल की जा रही है. जिनमें मानक का उल्लंघन पाया गया, उसकी जानकारी संबंधित अथॉरिटी को दी जाएगी. हल्की-फुल्की कमियां ठीक करने को कहा जाएगा. जो मेजर वायलेशन हैं, उन पर एक्शन होगा. सेफ्टी फीचर्स जैसे इमरजेंसी एक्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर, सीटिंग लेआउट, उसमें कमियां मिली हैं. संबंधित अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजी जाएगी.

यह भी पढ़ें: एक फोन-मैसेज पर देवदूत बनकर पहुंचती है वानर सेना; कोरोना काल में शुरुआत, मदद का सिलसिला जारी

TAGGED:

RTO ACTION BUSES AGAINST NORMS
ARTO LUCKNOW TAKES ACTION BUSES
एआरटीओ लखनऊ की कार्रवाई
RTO ACTION FOR PASSENGER SAFETY
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.