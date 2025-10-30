ETV Bharat / state

लखनऊ में ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों की जांच; मानक के विपरीत मिली बसों पर होगा एक्शन

लखनऊ: यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने और मानकों के विपरीत चलने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्किंग में देश के विभिन्न राज्यों को जाने वाली टूरिस्ट बसों की जांच की गई. आरटीओ अधिकारियों ने पार्किंग में ही जांच-पड़ताल की और मानकों के विरुद्ध चल रही बसों पर एक्शन की भी तैयारी है. इससे बस संचालकों में हड़कंप मचा रहा.

लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव बंसल ने बताया कि जांच अभियान के दौरान 36 बसों की जांच की गई है. इसमें 30 बसें मानक के अनुरूप पाई गईं. 6 बसों में तकनीकी रूप से खामियां मिलीं. इनमें इमरजेंसी एग्जिट का सही स्थान पर या सही आकार में न होना पाया गया है. तीन बसों में फायर एक्सटिंग्विशर मानक के अनुरूप नहीं मिले. सीट स्लीपर क्षमता मानक के अनुसार नहीं होना भी पाया गया है.

उन्होंने बताया कि लखनऊ आरटीओ संजय तिवारी और आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय के नेतृत्व में प्रवर्तन दस्ते ने एक-एक बसों की जांच की. बसों में कई तरह की खामियां मिलीं तो मौके पर ही टीम ने चालान की कार्रवाई भी की. सुबह से लेकर शाम तक 36 से बसों की जांच की गई.

मानक के विपरीत चल रही बसों पर होगा एक्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

क्यों की जा रही बसों की जांच: अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में लखनऊ और अन्य जिलों में हुए बस हादसों के बाद परिवहन विभाग ने फैसला किया कि टूरिस्ट बसों की बारीकी से जांच हो. इसी क्रम में बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्किंग संख्या सात में आरटीओ संजय तिवारी, आरटीओ (एनफोर्समेंट) प्रभात पांडेय, एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव बंसल, पीटीओ अनीता वर्मा, पीटीओ मनोज भारद्वाज और दो एमवीआई मौके पर पहुंचे.

पार्किंग में दर्जनों टूरिस्ट बसें खड़ी थीं. आरटीओ टीम ने एक-एक बस की चेकिंग की. तब सामने आया कि कागज पर जो बसें दर्ज हैं, जमीन पर उसका पूरा सीन ही बदला हुआ है. बसों के अंदर मनमाने ढंग से सीटें लगाई गई हैं. बस का आकार भी बदल दिया गया है. बस की लंबाई भी बस मालिकों ने अपने आप बढ़ा ली. बसों में आग लगने की घटनाओं के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया है. फायर एक्सटिंग्विशर बसों में मिले, लेकिन ज्यादातर एक्सपायर थे.