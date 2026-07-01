हरिद्वार में नियमों की धज्जियां उड़ा रही 80 लग्जरी बसों का चालान, 12 बसें सीज, एक में मिली अलग-अलग नंबर प्लेट
हरिद्वार में एआरटीओ ने मानकों का उल्लंघन कर रही लग्जरी बसों का चालान किया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 1, 2026 at 9:36 AM IST
हरिद्वार: जिले में मानकों के विपरीत संचालित लग्जरी बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रही 80 बसों का चालान किया गया है. गंभीर अनियमितताएं मिलने पर टीम ने 12 बसों को सीज कर दिया है. साथ ही 15 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त करने की संस्तुति की गई है.
मानक तोड़ने वाली लग्जरी बसों के खिलाफ परिवहन विभाग का कड़ा एक्शन: दरअसल हरिद्वार में लगातार शिकायतें मिल रहीं थी कि लग्जरी बसें मानकों के विपरीत संचालित हो रहीं हैं. बिना बस स्टॉप के हाईवे पर बेतरतीब तरीके से बसें खड़ी करके सवारियां भरी जा रहीं हैं. इस कारण पूर्व में कई बार हादसे भी हो चुके हैं. परिवहन विभाग ने शिकायतों का संज्ञान लिया और अलग अलग टीमें बनाकर अभियान चलाया. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार में संचालित लग्जरी स्लीपर बसों के विरुद्ध दो दिन विशेष अभियान चलाया.
एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में चला अभियान: अभियान का नेतृत्व एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा द्वारा किया गया. बसों का तकनीकी निरीक्षण संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) आनंद वर्धन द्वारा किया गया. अभियान के दौरान विभिन्न मार्गों पर संचालित लग्जरी स्लीपर बसों की परमिट शर्तों, फिटनेस, संरचनात्मक सुरक्षा, तकनीकी मानकों एवं अन्य वैधानिक अभिलेखों की गहन जांच की गई. जांच के दौरान अनेक बसों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की गई.
दो दिन के अभियान में 80 वाहनों के चालान: दो दिवसीय अभियान के दौरान कुल 80 चालान किए गए. गंभीर अनियमितताओं के कारण 12 बसों को सीज़ किया गया. इसके अतिरिक्त 15 बसें परमिट की शर्तों के विरुद्ध संचालित पाई गईं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई. तकनीकी निरीक्षण के दौरान सड़क सुरक्षा की दृष्टि से कई बसों की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाई है, जिसके फलस्वरूप उनके फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई.
बस में आगे-पीछे अलग-अलग नंबर प्लेट! एआरटीओ नेहा झा ने एक लक्जरी बस में गंभीर अनियमितता को पकड़ लिया. इस बस में आगे और पीछे अलग-अलग नंबर प्लेटें लगी हुई थी. नेहा झा ने बस चालक को जमकर फटकार लगाई और बस को सीज कर दिया. साथ ही चालक के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए उनके फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने की भी संस्तुति की गई है.
यात्रियों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि-
यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. निर्धारित तकनीकी मानकों, परमिट की शर्तों एवं मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सघन अभियान जारी रहेगा.
-निखिल शर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-
वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील: वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का संचालन पूर्णतः वैधानिक प्रावधानों एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप करें, जिससे यात्रियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित की जा सके.
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