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फर्रुखाबाद में एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई, 13 ओवरसाइज ट्रक सीज, ओवरलोड वाहन पर भी कार्रवाई

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई. एआरटीओ की टीम ने निर्धारित मानकों से अधिक आकार के 13 ओवरसाइज ट्रकों को सीज किया और कार्रवाई करते हुए कुल 1.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला.



इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन कर तेज गति से संचालित हो रही 7 कारों का चालान कर उनसे 14 हजार रुपये का जुर्माना वसूला. वहीं, जांच के दौरान एक स्कूली वाहन को निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाते हुए पकड़ा, जिससे 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला.



उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृतकों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव एवं उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निर्देशों पर जनपद में दिनांक 16 नवम्बर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक ‘सड़क सुरक्षा पखवाड़ा’ आयोजित किया जा रहा है. इसके अंतर्गत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है.



परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यातायात नियमों का पालन कराने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी. जनपदवासियों से अपील है कि निर्धारित गति सीमा का पालन करें. ओवरलोडिंग से बचें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें. यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों का जीवन सुरक्षित रखने में सहयोग करें.