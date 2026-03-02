ETV Bharat / state

सीएम आवास होली मिलन समारोह, रम्माण नृत्य के कलाकारों ने बिखेरी पारंपरिक संस्कृति की छटा, देखें वीडियो

देहरादून: होली के पावन मौके पर मुख्यमंत्री आवास, रंगों, संगीत और लोक संस्कृति की सुरमयी धुनों से सराबोर नजर आया. गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों से आए लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि वहां मौजूद भीड़ भी मंत्रमुग्ध हो उठी. इस खास आयोजन का मुख्य आकर्षण चमोली जिले के जोशीमठ से आई रम्माण लोकनृत्य मंडली रही, जिसने अपने पारंपरिक रम्माण मुखौटा नृत्य की प्रस्तुति देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली रही कि दर्शकों की नजरें मंच से हटने का नाम नहीं ले रही थीं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में कलाकारों ने इस लोकनृत्य की परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

मुखौटों के साथ जीवंत प्रस्तुति: जोशीमठ से आए कलाकारों ने रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों और आकर्षक मुखौटों के साथ मंच पर प्रवेश किया. ढोल दमाऊ और रणसिंघा की धुनों के बीच जैसे ही नृत्य आरंभ हुआ, पूरा वातावरण रंगमय हो गया. कलाकारों द्वारा पहने गए मुखौटे केवल सजावट नहीं, बल्कि लोककथाओं और धार्मिक कथाओं के प्रतीक हैं. इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें कलाकार विभिन्न पौराणिक और लोक पात्रों का रूप धारण कर मंचन करते हैं.

रम्माण नृत्य के कलाकारों ने बिखेरी पारंपरिक संस्कृति की छटा (VIDEO-ETV Bharat)

प्रस्तुति के दौरान भगवान राम की कथा पर आधारित रामलीला के अंश भी दर्शाए गए, जिसमें मर्यादा, त्याग और धर्म की भवना को जीवंत किया गया. साथ ही चरवाहों के जीवन, पहाड़ की प्रेम कहानियों और लोकजीवन की सरलता को भी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया.