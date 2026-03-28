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पंजाब हरियाणा से आए कलाकारों ने दिखाएं करतब, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

रामनवमी के मौके पर जामताड़ा के गांधी मैदान में कलाकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

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रामनवमी के अवसर पर जामताड़ा में कार्यक्रम का आयोजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 12:48 PM IST

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जामताड़ा: रामनवमी के अवसर पर जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा. यहां बाहर से आए कलाकारों ने बेहतरीन करतबों का प्रदर्शन कर लोगों का खूब मनोरंजन किया.

पंजाब और हरियाणा से आए कलाकारों ने दिखाए करतब

रामनवमी को लेकर जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेने पहुंचे. कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा से आए कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और कलाकारी का प्रदर्शन किया. कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार (Etv Bharat)

श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा रहा स्टेडियम

पुराना हटिया शिव मंदिर अखाड़ा कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार करतब प्रस्तुत किए. इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आम लोग देर रात तक जुटे रहे. पूरा स्टेडियम दर्शकों और श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा.

कलाकारों ने लोगों को किया आश्चर्यचकित

पंजाब और हरियाणा के कलाकारों ने ‘शिव तांडव’ और ‘शिव महिमा’ का शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर नारियल तोड़ने और कलाबाजी जैसे करतब दिखाकर दर्शकों को हैरान कर दिया. रामनवमी पर जामताड़ा में शानदार जुलूस और झांकियों के साथ-साथ कई कलाकारों ने अपने अद्भुत परफॉर्मेंस से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया.

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गांधी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम
रामनवमी पर कार्यक्रम का आयोजन
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