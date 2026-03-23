हजारीबाग में रामनवमी की धूम, हिसार से आए कलाकारों ने सड़क पर दिखाए करतब, विराट काली बनी आकर्षण का केंद्र
हजारीबाग में रामनवमी पूजा के पांचवें दिन हिसार के कलाकारों ने करतब दिखाए.
Published : March 23, 2026 at 8:46 PM IST
हजारीबाग: राम नवमी के रंगों में हजारीबाग सराबोर है. पूजा के पांचवें दिन हजारीबाग के सनराइज ग्रुप की तरफ से भव्य जुलूस निकाला गया. जुलूस में सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे नाचते-झूमते नजर आए. हरियाणा के हिसार से आए कलाकारों ने हजारीबाग के लोगों का दिल जीत लिया. कलाकारों ने अघोरी नृत्य किया, जिससे लोग काफी मोहित हुए.
हजारीबाग में राम नवमी ऐतिहासिक होती है. पिछले कुछ सालों से सनराइज ग्रुप पांचवें दिन जुलूस निकालता आ रहा है. हर साल कुछ खास प्रस्तुत किया जाता है, जो पूरे साल चर्चा का विषय बना रहता है. इस बार सनराइज ग्रुप ने हरियाणा के हिसार की मशहूर महाकाली रूप की झांकी पेश की, जिसमें कलाकारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
कलाकारों ने सड़क पर एक के बाद एक करतब दिखाया, तो महाकाली का रूप धारण किए एक महिला को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए. सड़क पर आग से ऐसा खेल शायद ही किसी ने देखा हो. स्थानीय भी कहते हैं कि सनराइज ग्रुप की झांकी बेहतरीन रही.
झांकी देखने के लिए हजारीबाग के अलग-अलग चौराहों पर लोगों का हुजूम रहा. बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ जुलूस देखने पहुंचे. इस जुलूस की एक खास बात महिला राम भक्तों का उत्साह रहा. तलवार और लाठी लेकर महिलाएं राम नाम की धुन पर झुमती नजर आईं. पुरुषों ने सड़कों पर कला कौशल दिखाया.
कालीबाड़ी से शुरू होकर जुलूस शहर के अलग-अलग शौक चौराहों से गुजरा. इस दौरान कई जगहों पर जुलूस का स्वागत किया गया. लोगों ने कहा कि हिसार की मशहूर विराट महाकाली की झांकी अद्भुत रही.
कलाकार ने कहा कि हजारीबाग में जो प्यार और अपनापन मिलता है, वह कहीं और नहीं मिलता. इसीलिए उन्होंने दूसरी बार हजारीबाग आकर इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हजारीबाग की रामनवमी की जितनी तारीफ की जाए कम है.
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