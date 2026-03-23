ETV Bharat / state

हजारीबाग में रामनवमी की धूम, हिसार से आए कलाकारों ने सड़क पर दिखाए करतब, विराट काली बनी आकर्षण का केंद्र

जुलूस के दौरान की तस्वीर ( Etv Bharat )