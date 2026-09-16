ETV Bharat / state

बिहार की नियती ने नहीं मानी हार, नौकरी जाने के बाद मंदिर परिसर से जला रहीं आत्मनिर्भरता की अलख

मुजफ्फरपुर की नियती मिश्रा ने नौकरी छूटने के बाद भी हार नहीं मानी और आपदा को अवसर में बदल दिया. विवेक कुमार की रिपोर्ट..

artist niyati mishra
नियती मिश्रा बनीं मिसाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 5:31 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : कोरोना काल में बैंक की नौकरी छूटने के बाद मुजफ्फरपुर की 24 साल की नियती मिश्रा के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों के आगे कभी हार नहीं मानी. बचपन से पेंटिंग में गहरी रुचि रखने वाली नियती ने अपने शौक को हुनर बनाया. उन्होंने इस हुनर को रोजगार के साथ-साथ समाज सेवा का एक बेहतरीन और पवित्र जरिया भी बना लिया.

कला से समाज सेवा

ईटीवी भारत से खास बातचीत में नियती मिश्रा बताती हैं, वर्तमान में शहर के सुतापट्टी इलाके में स्थित एक मंदिर परिसर में करीब 40 से 45 बच्चों को पेंटिंग सिखा रही हूं. इसमें 3 साल के बच्चे से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं. आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों के बच्चों को वह पूरी तरह निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती हैं. इसके अलावा, अपनी पेंटिंग से होने वाली कमाई का एक निश्चित हिस्सा वह मंदिर की पूजा-पाठ और दैनिक आरती के लिए भी दान करती हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मैं 2018 से पेंटिंग कर रही हूं. पहले मैं सेल्फ करती थी. उसके बाद मैंने बच्चों को प्रशिक्षण देने का सोचा. जो भी कमायी होती है उसका एक हिस्सा मंदिर में दान कर देती हूं. आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के बच्चे और गरीब परिवार से जुड़े बच्चे दोनों मेरे क्लास में मौजूद हैं. दोनों तरह के बच्चों को पेंटिंग सिखाने के लिए मैं मंदिर में क्लास लेती हूं."- नियती मिश्रा, कलाकार

स्वाध्याय से निखरा हुनर

नियती ने वर्ष 2018 में पेंटिंग सीखने के अपने इस खूबसूरत सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने इसके लिए किसी भी बड़े संस्थान से कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था. इसके विपरीत, उन्होंने दिन-रात लगातार कड़े अभ्यास के बल पर पेंटिंग की सभी सूक्ष्म बारीकियां सीखीं. पिछले आठ वर्षों में उन्होंने विभिन्न शैलियों की पेंटिंग पर काम करके अपने हुनर को बहुत निखारा है.

artist niyati mishra
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"मैं सेल्फ पेंटिंग करती हूं, मतलब खुद से करते-करते सीखा है, मैंने उसकी कहीं क्लासेज नहीं की है. मेरे पास लगभग 45 बच्चे आते हैं. इसमें 3 साल से लेकर 60 साल की महिला भी शामिल हैं. मैं सभी तरह की पेंटिंग करती हूं और सिखाती हूं"- नियती मिश्रा, कलाकार

artist niyati mishra
बच्चों को पेंटिंग सिखातीं नियती (सौ. नियती मिश्रा)

कितनी होती है कमायी

नियती मिश्रा की क्लास में 45 से अधिक बच्चे आते हैं. इनमें से 25 बच्चे फी देते हैं जबकि बाकी बच्चे गरीब होने के कारण फीस नहीं दे पाते हैं. नियती को पेंटिंग सिखाने के एवज में प्रति बच्चे से हर महीने 1000 रुपये फीस मिलती है. ऐसे में प्रतिमाह नियती लगभग 25 हजार के करीब कमा लेती हैं. कुछ गरीब बच्चों के माता-पिता भी अपनी क्षमता के अनुसार फीस दे देते हैं. हालांकि नियती उनपर दबाव नहीं बनाती है.

संकट को बनाया अवसर

शुरुआत में वह आसपास के बच्चों को अपने स्तर पर ही पेंटिंग सिखाने लगीं. धीरे-धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और उन्हें महसूस हुआ कि अपने इस हुनर को एक सम्मानजनक रोजगार का रूप दिया जा सकता है. नियती कुछ साल पहले बैंक में नौकरी करती थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना काल में अचानक उनकी नौकरी चली गई. इसके बाद वह घर पर रहकर ही समय बिताने लगीं.

artist niyati mishra
छात्रा ने बनायी भगल सिंह की पेंटिंग (सौ. नियती मिश्रा)

लोगों की सलाह से शुरुआत

इसी दौरान आसपास के प्रबुद्ध लोगों ने उनकी बनाई खूबसूरत पेंटिंग देखी. उन्होंने नियती को अपने इस बेहतरीन हुनर के जरिए बच्चों को पेंटिंग सिखाने की सार्थक सलाह दी. लोगों की यह बात नियती को बहुत पसंद आई. उन्होंने तुरंत पेंटिंग क्लास शुरू करने का अटूट फैसला किया और धीरे-धीरे इस कलात्मक कार्य को अपनी दैनिक आजीविका का मुख्य हिस्सा बना लिया.

मंदिर में प्रशिक्षण देने का कारण

नियती मिश्रा ने बताया कि पेंटिंग क्लास शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती जगह की थी. अलग से कमरा किराये पर लेने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे. ऐसे में उन्होंने सोचा कि घर के पास स्थित मंदिर में ही बच्चों को पेंटिंग सिखाने की शुरुआत क्यों न की जाए.

artist niyati mishra
छात्रा ने बनाई भगवान कृष्ण की पेंटिंग (सौ. नियती मिश्रा)

इसके बाद मंदिर में ही बच्चों की पेंटिंग क्लास शुरू हो गई. इससे बच्चों को सीखने के लिए जगह मिली और जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण देने का अवसर भी. वहीं, पेंटिंग से होने वाली आय का एक हिस्सा नियती मंदिर की पूजा-पाठ, आरती और अन्य जरूरतों के लिए सहयोग के रूप में देती हैं.

गरीब बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों से वह कोई फीस नहीं लेती हैं. नियती का कहना है कि किसी बच्चे की प्रतिभा सिर्फ आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं रुकनी चाहिए. अगर किसी बच्चे में सीखने की इच्छा है तो उसे अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलना चाहिए.

मधुबनी, मंडला से लेकर पाम आर्ट और क्राफ्टिंग तक

नियती बच्चों को पेंटिंग की कई विधाएं सिखाती हैं. इनमें मधुबनी पेंटिंग, मंडला, पाम आर्ट और क्राफ्टिंग प्रमुख हैं. बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें पेंसिल कलर, वाटर कलर और एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है.

artist niyati mishra
छात्रा द्वारा बनायी गई अद्भुत पेंटिंग (सौ. नियती मिश्रा)

इसके साथ ही वह शेडिंग, कलर कॉम्बिनेशन और अलग-अलग पेंटिंग तकनीकों की जानकारी देती हैं. उनका प्रयास रहता है कि बच्चे सिर्फ पेंटिंग बनाना न सीखें, बल्कि अपनी कल्पना और रचनात्मकता को भी रंगों के जरिए कागज पर उतारें.

एक पेंटिंग बनाने में लगता है कितना समय

नियती के मुताबिक किसी पेंटिंग को तैयार करने में लगने वाला समय उसके डिजाइन और बारीकी पर निर्भर करता है. सामान्य पेंटिंग तैयार करने में करीब दो से चार घंटे लगते हैं. वहीं पोर्ट्रेट या फैमिली पोर्ट्रेट जैसी बारीक पेंटिंग तैयार करने में पांच से छह घंटे तक का समय लग सकता है.

उनके लिए पेंटिंग अब सिर्फ शौक नहीं है. यही कला उनके लिए आत्मनिर्भरता का जरिया बनी और अब वह इसी के माध्यम से बच्चों को भी रचनात्मकता से जोड़ रही हैं.

artist niyati mishra
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

प्रेरणा की नई मिसाल

नियती मिश्रा की यह कहानी साबित करती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो, तो विपरीत परिस्थितियां भी प्रगति का मार्ग नहीं रोक सकतीं. उन्होंने न केवल खुदको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि समाज के वंचित बच्चों के जीवन को भी कला के अनूठे रंगों से संवार रही हैं. उनका यह निस्वार्थ प्रयास आज समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा की एक नई मिसाल बन चुका है.

नीचे तस्वीरों में देखें नियती की बनायी गईं अद्भुत पेंटिंग्स..

artist niyati mishra
होली के रंग में रंगे भगवान कृष्ण और राधा (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
3D फ़ैमिली ट्री बेस-रिलीफ़ वॉल आर्ट पीस (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
छोटी बच्ची का डिटेल्ड पोर्ट्रेट (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
अयोध्या के रामलला (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
भगवान कृष्ण (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
साईं बाबा की पेंटिंग (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
कथकली डांसर (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
भगवान श्री राम (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
छत्रपति शिवाजी महाराज (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
भगवान शिव और माता शक्ति (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
भगवान राम और हनुमान (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
भगवान गणेश (सौ. नियती मिश्रा)
artist niyati mishra
महाराण प्रताप (सौ. नियती मिश्रा)

ये भी पढ़ें

वाकई खास है बांस से बनी राखी, जिसमें मिथिला पेंटिंग की खूबसूरती

गांव की कच्ची दीवारों से राष्ट्रपति भवन और यूरोप तक.. कंचन प्रकाश ने बज्जिका कला को दिलाई वैश्विक पहचान

बिहार की इप्शा पाठक ने मिथिला पेंटिंग में पिरोई 'हनुमान चालीसा', हर चौपाई के बाद प्रभु श्रीराम का नाम

ऐसी पेंटिंग्स आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, पलक वर्मा के ब्रश का जादू कर देता है सबको हैरान

TAGGED:

NIYATI MISHRA
MUZAFFARPUR
LOSING JOB IN CORONA
मुजफ्फरपुर
SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.