सात साल की साधना से रचा रामदरबार, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पड़ती है ये अनूठी पेंटिंग
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली निशा जायसवाल ने इस अद्भुत पेंटिंग को तैयार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:32 PM IST
शिमला: सात साल की साधना, अटूट एकाग्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण. इन तीनों के संगम से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार निशा जायसवाल ने ऐसी अनूठी कलाकृति तैयार की, जिसकी बारीकियों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है. उनकी रामदरबार पेंटिंग केवल एक चित्र नहीं, बल्कि धैर्य, कल्पनाशीलता और साधना का ऐसा उदाहरण है, जिसे पूरा करने में उन्हें सात साल लगे. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित डायमंड जुबली समारोह के दौरान उनकी कलाकृतियां कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.
संस्थान की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में निशा जायसवाल की 26 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं. इनमें भारतीय महाकाव्यों, पारंपरिक कला, देवी-देवताओं और मोर के चित्रों को विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया गया है. इन कलाकृतियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी सूक्ष्म बारीकियां हैं, जिन्हें नजदीक से देखने पर कलाकार की मेहनत और एकाग्रता का अंदाजा होता है.
सात साल तक हर स्ट्रोक पर साधना
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली निशा जायसवाल के मन में रामदरबार की एक अलग और अनूठी तस्वीर बनाने का विचार आया. भगवान राम को अपना इष्ट मानने वाली निशा ने इस कल्पना को आकार देने के लिए वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया. उन्होंने भगवान राम के राज्याभिषेक से जुड़े प्रसंग को कई बार पढ़ा और रामचरितमानस से भी प्रेरणा ली. इसके बाद अपनी कल्पना और कलात्मक शैली के मेल से रामदरबार की अनूठी पेंटिंग तैयार की. इस कलाकृति को बनाने में उन्हें सात साल लगे. पेंटिंग का प्रत्येक स्ट्रोक बेहद सावधानी से बनाया गया. कई बार उन्हें सांस रोककर चित्रकारी करनी पड़ती थी, ताकि सांस की हल्की-सी गति से भी बारीक रेखाएं खराब न हों. निशा के अनुसार, इस तरह की चित्रकारी के लिए धैर्य और एकाग्रता बेहद जरूरी है. जरा-सी असावधानी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. निशा ने यह पेंटिंग अपनी नौकरी के दौरान बनाई. काम के लिए समय निकालते हुए वह कई दिनों में सात घंटे तक चित्रकारी करती थीं, जबकि अन्य दिनों में दो से चार घंटे तक काम करती थीं. लगातार अभ्यास और समर्पण से तैयार हुई यह कलाकृति उनकी विशिष्ट कला शैली का उदाहरण है.
मेहंदी प्रतियोगिता से शुरू हुआ कला का सफर
निशा जायसवाल की कला यात्रा वर्ष 1982 में एक मेहंदी प्रतियोगिता से शुरू हुई. सहेलियों के बीच आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने अपने हाथ पर खुद मेहंदी लगाई. डिजाइन की बारीकियों और रचनात्मकता ने उन्हें प्रतियोगिता में जीत दिलाई. यही अनुभव आगे चलकर उनकी कला यात्रा की नींव बना. वर्ष 1984 में उन्होंने अपनी पहली कलाकृति बनाई, जिसमें हाथ के आकार पर बारीक डिजाइन और रंगों का खूबसूरत संयोजन किया गया था. गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त निशा जायसवाल ने चित्रकला का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया और न ही किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने अभ्यास, प्रयोग और गलतियों से सीखते हुए अपनी अलग शैली विकसित की. उनके माता-पिता ने बचपन से ही उनकी कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित किया.
निशा भारतीय महाकाव्यों, पारंपरिक कला और भावनाओं को अपने कैनवस पर उतारती हैं. उनकी चित्रकारी में देवी-देवताओं के श्वेत-श्याम चित्रों और विभिन्न विषयों पर आधारित बहुरंगी मोर की विशेष पहचान है. उनकी कला शैली को सूक्ष्म लघुचित्र, ध्यानपरक कला और लघुचित्र कला की नवीन शैली के रूप में भी देखा जाता है.
गलती को भी बना लेती हैं कला का हिस्सा
निशा जायसवाल के लिए चित्रकारी केवल रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है. वह इसे योग, ध्यान और पूजा के समान मानती हैं. उनके अनुसार, कला ईश्वर का अनुग्रह है और इसे निखारने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है. वह चित्र बनाते समय हुई किसी गलती को मिटाने के बजाय कई बार उसे डिजाइन का हिस्सा बना लेती हैं. उनका मानना है कि प्रयास और गलतियों से सीखने की प्रक्रिया से नए विचार सामने आते हैं और कलाकृति को एक अलग रूप मिलता है. वह पारंपरिक कला से प्रेरणा लेते हुए अपनी मौलिक पहचान बनाए रखने पर जोर देती हैं.
कला आम लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं निशा
निशा जायसवाल अपनी कला को केवल बुद्धिजीवी वर्ग या अमूर्त कला में रुचि रखने वाले लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहतीं. यही वजह है कि उन्होंने देवी-देवताओं और मोर जैसे विषयों को अपनी चित्रकारी का हिस्सा बनाया, ताकि हर उम्र, पेशे और सामाजिक वर्ग के लोग उनकी कला से जुड़ सकें. उन्होंने कहा कि यदि उनकी कलाकृतियां किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकें और रोजमर्रा की परेशानियों के बीच उसे कुछ पल सुकून दे सकें, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है.
राष्ट्रपति निवास के अनुभव को कैनवस पर उतारेंगी
शिमला में पहली बार अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाने पहुंचीं निशा जायसवाल ने राष्ट्रपति निवास के अनुभव को खास बताया. उन्होंने कहा कि यहां के वातावरण में ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है. इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है. वह यहां आकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हैं और भविष्य में इस अनुभव से उपजे विचारों को कैनवस पर उतारना चाहती हैं.
आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती हैं कला
अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के सवाल पर निशा जायसवाल ने कहा कि उन्होंने खुद अभ्यास के जरिए अपनी शैली विकसित की है. कई लोग उन्हें यह कला दूसरों को सिखाने की सलाह देते हैं. वह अपनी कला को ईश्वर का प्रसाद मानती हैं और जिस तरह प्रसाद दूसरों के साथ बांटा जाता है, उसी भावना से अपने कला ज्ञान को भी लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं.
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखा चुकी हैं प्रतिभा
निशा जायसवाल ने दिसंबर 2007 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी. कला के क्षेत्र में मौलिकता और नवाचार के लिए उन्हें जूनियर चैंबर इंटरनेशनल की ओर से सम्मानित किया गया. वर्ष 2016 में उन्हें नारी सम्मान पुरस्कार और क्षेत्रीय प्रतिभा सम्मान भी मिला. वह दिल्ली की आजाद भवन गैलरी, बीकानेर हाउस, ललित कला अकादमी, इंडिया आर्ट फेस्टिवल, अमृता कला वीथिका, पूर्वांचल संग्रहालय और क्राफ्ट विलेज सहित कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित कर चुकी हैं. अमेरिका के आर्ट सांता फे में भी उनकी कला को प्रदर्शित किया जा चुका है. सात साल में तैयार रामदरबार की पेंटिंग उनकी इसी साधना, मौलिकता और बारीक चित्रकारी का खास उदाहरण है.
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