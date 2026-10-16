ETV Bharat / state

सात साल की साधना से रचा रामदरबार, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पड़ती है ये अनूठी पेंटिंग

सात साल में तैयार हुई रामदरबार की अनूठी पेंटिंग ( ETV BHARAT )

शिमला: सात साल की साधना, अटूट एकाग्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण. इन तीनों के संगम से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार निशा जायसवाल ने ऐसी अनूठी कलाकृति तैयार की, जिसकी बारीकियों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है. उनकी रामदरबार पेंटिंग केवल एक चित्र नहीं, बल्कि धैर्य, कल्पनाशीलता और साधना का ऐसा उदाहरण है, जिसे पूरा करने में उन्हें सात साल लगे. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित डायमंड जुबली समारोह के दौरान उनकी कलाकृतियां कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

संस्थान की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में निशा जायसवाल की 26 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं. इनमें भारतीय महाकाव्यों, पारंपरिक कला, देवी-देवताओं और मोर के चित्रों को विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया गया है. इन कलाकृतियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी सूक्ष्म बारीकियां हैं, जिन्हें नजदीक से देखने पर कलाकार की मेहनत और एकाग्रता का अंदाजा होता है.