दुर्ग जिले में 24 अक्टूबर को कलाकार दिवस पर सम्मान समारोह, CM विष्णुदेव साय 50 से अधिक कलाकारों का करेंगे सम्मान
पद्मश्री उषा बारले की अगुवाई में दुर्ग जिले के अहिवारा में होगा कार्यक्रम, लगातार दूसरे वर्ष आयोजन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 12:08 PM IST
दुर्ग: जिले के अहिवारा स्थित बानबरद कॉलेज ग्राउंड में 24 अक्टूबर को भव्य पंडवानी महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. साथ ही कलाकारों का सम्मान भी होगा.
अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस पर होगा सम्मान
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत प्रदेश के मंत्री, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर होने वाले इस महासम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं. दरअसल महासम्मेलन की खास बात यह होगी कि इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के 50 से अधिक पंडवानी कलाकारों का सम्मान किया जाएगा.
आयोजन में प्रदेशभर से पंडवानी कलाकारों की मौजूदगी रहेगी. महासम्मेलन के जरिए लोककला, संस्कृति और कलाकारों के सम्मान का बड़ा मंच तैयार होगा.- डॉ उषा बारले, अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी कलाकार
आएंगे प्रदेशभर के कलाकार
पंडवानी कलाकार ऊषा बारले ने बताया कि आयोजन को लेकर कलाकारों में बहुत उत्साह है. इस आयोजन में पंडवानी कलाकार के अलावा पंथी टीम, लोकसंगीत जैसे सभी कलाकार आएंगे. उनका सम्मान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों होगा.
लगातार दूसरे वर्ष आयोजन
पद्मश्री डॉ. उषा बारले ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर लगातार दूसरे वर्ष अहिवारा में यह आयोजन किया जा रहा है. उनका कहना है कि पंडवानी छत्तीसगढ़ की पहचान और लोक संस्कृति की महत्वपूर्ण विरासत है. इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और कलाकारों को सम्मान देने के उद्देश्य से इस वर्ष भी पहले से ज्यादा भव्य स्तर पर महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है.