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दुर्ग जिले में 24 अक्टूबर को कलाकार दिवस पर सम्मान समारोह, CM विष्णुदेव साय 50 से अधिक कलाकारों का करेंगे सम्मान

दुर्ग जिले में 24 अक्टूबर को कलाकार दिवस पर सम्मान समारोह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: जिले के अहिवारा स्थित बानबरद कॉलेज ग्राउंड में 24 अक्टूबर को भव्य पंडवानी महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. साथ ही कलाकारों का सम्मान भी होगा.

CM विष्णुदेव साय 50 से अधिक कलाकारों का करेंगे सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH) अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस पर होगा सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समेत प्रदेश के मंत्री, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर होने वाले इस महासम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं. दरअसल महासम्मेलन की खास बात यह होगी कि इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के 50 से अधिक पंडवानी कलाकारों का सम्मान किया जाएगा.