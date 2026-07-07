खजाने वालों का रास्ता, यहां मूर्ति कारीगरों ने सहेज रखी है 300 साल पुरानी विरासत, आज भी हाथों से गढ़ी जाती है 'आस्था'
यहां बनी मूर्तियां विदेशों तक अपनी कारीगरी के लिए पहचानी जाती है. पेश है फिरोज सैफी की रिपोर्ट.
Published : July 7, 2026 at 2:20 PM IST
जयपुरः प्रदेश की राजधानी जयपुर दुनियाभर में अपनी अनमोल विरासत और समृद्ध कला के लिए विख्यात है. इस शहर के कण-कण में ऐतिहासिक धरोहर से लेकर हस्तशिल्प कला की खूबियां शामिल हैं. आज हम आपको जयपुर की ऐसी ही एक विरासत मूर्ति कला से रू-ब-रू करवा रहे हैं. चांदपोल के पास स्थित खजाने वालों का रास्ता, जिसे आज भी मूर्तिकारों के मोहल्ले के नाम से जाना जाता है.
जयपुर की स्थापना के साथ ही बसे इस मौहल्ले में आज भी पत्थरों को तराशकर उनमें प्राण फूंकने की सदियों पुरानी परंपरा जीवित है. यहां रहने वाले हजारों कारीगर अपने पूर्वजों की विरासत को संभालते हुए सात-आठ पीढ़ियों से मूर्तिकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं. सुबह से शाम तक यहां हथौड़ी और छेनी की गूंज सुनाई देती है. पत्थरों पर चलती कारीगरों की उंगलियां और औजार कुछ ही दिनों में उन्हें भगवान की प्रतिमाओं, पशु पक्षियों और मानव आकृतियों में बदल देते हैं. इस मोहल्ले में बनी मूर्तियां भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने कारीगरी के लिए पहचानी जाती है.
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5000 परिवारों की जीविकाः खजाने वालों के रास्ते में स्थित मूर्तिकारों के मोहल्ले में करीब 5000 परिवार अभी भी पीढ़ियों से अपनी विरासत को संभाले हुए हैं और उनकी रोजी-रोटी का जरिया भी मूर्तिकला ही है. यहां देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक और सजावटी मूर्तियां तैयार की जाती हैं. मंदिरों, आश्रमों, संस्थाओं और निजी संग्रहों के लिए यहां से हर साल हजारों मूर्तियां देश विदेश में भेजी जाती है.
हाथ से तराशी जाती हैं ज्यादातर मूर्तियांः मूर्तिकार गुलशन बताते हैं कि उनके पूर्वज करीब ढाई- तीन सौ साल से इसी काम को करते आ रहे हैं. जयपुर बसने के बाद इसी मोहल्ले में रहकर मूर्तिकला का काम करते रहे हैं. उनका कहना है कि यहां पर आज भी अधिकांश मूर्ति तराशने का काम हाथों से होता है, कुछ लोग मशीन से भी काम करते हैं, लेकिन जितनी सफाई हाथ के काम में आती है उतनी सफाई मशीन के काम में नहीं आती है. समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन सफाई हाथ के काम में आती है. उन्होंने कहा हमारे बच्चे भी इसी विरासत को आगे बढ़ाएंगे.
मूर्तिकार विष्णु जैमिनी का कहना है कि वे 30 साल से मूर्ति तराशने का काम कर रहे हैं, लेकिन हाथ से तैयार मूर्ति में ज्यादा सफाई आती है, मशीन में सफाई संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ मूर्तियों को देखकर बनाया जाता है, कुछ मूर्तियों को नापतोल करके बनाया जाता है. उनका कहना है कि उनकी 6 पीढ़ियां इसी कला को आगे बढ़ा रही हैं.
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विदेश में भी जयपुर की मूर्तियों की डिमांडः मूर्तिकार जयराम शर्मा का कहना है कि उनके परिवार की भी चार पीढ़ियां इसी काम से जुड़ी हुई हैं. यहां तैयार मूर्तियों की मांग पूरे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी है. मूर्तियों के निर्माण में मुख्य रूप से मकराना मार्बल, गुजरात के अंबाजी और वियतनाम के सफेद पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा डिमांड मार्बल की मूर्तियों की ही रहती है. देवी देवताओं के अलावा पशु पक्षी, मानव प्रतिमाएं और सजावटी कलाकृतियां भी बड़ी संख्या में तैयार की जाती है.
नई पीढ़ी भी संभाल रही है विरासतः युवा मूर्तिकार निखिल शर्मा का कहना है कि पिछले पांच वर्षों से इसी कला से जुड़े हुए हैं. मूर्ति कला केवल रोजगार नहीं बल्कि एक विरासत है. हस्त निर्मित मूर्तियों की मांग लगातार बढ़ रही है, सरकार भी हस्तशिल्प और मूर्ति कला से जुड़े कारीगरों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है. उनका कहना है कि हाथों का हुनर कभी पुराना नहीं होता है.
हर चरण में दिखती है सफाईः मूर्तिकार लोकेश शर्मा बताते हैं कि किसी भी मूर्ति को बनाने से पहले उसकी POP की डमी तैयार की जाती है. उसी के आधार पर पत्थर का नापतोल करके उसे तराशा जाता है. मूर्ति तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने के लिए वॉटर कलर, पोस्टर कलर और ऑयल कलर से रंगा जाता है. कई मूर्तियों पर सोने का वर्क भी किया जाता है. लोकेश शर्मा का दावा है कि अगर मूर्तियों का रख रखाव सही तरीके से किया जाए तो 20 साल तक भी रंगों की चमक कम नहीं होती है.
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जयपुर की पहचान बनी हुई है अनमोल धरोहरः आधुनिक मशीनी युग और बदलती तकनीक के दौर में भी चांदपोल का यह मूर्तिकारों का मौहल्ला आज अपनी पारंपरिक कला, बेजोड़ शिल्प कौशल और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को जीवित रखे हुए हैं. पत्थरों को देवताओं का स्वरूप देने वाले इन कारीगरों की मेहनत जयपुर की सांस्कृतिक पहचान को विश्व भर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है. यह केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि तीन सदियों से जीवित भारतीय शिल्प कला, परंपरा और आस्था का ऐसा केंद्र है, जहां हर मूर्ति कारीगरों की साधना का प्रमाण बनकर दुनिया तक पहुंचती है.